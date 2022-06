Novo vídeo do Turismo das Filipinas lembra que são as pessoas – e os trabalhadores – “que fazem o destino”

Os corpos dançam e moldam-se para criar pássaros, paisagens, monumentos e cascatas. À medida que o turismo retoma, as Filipinas querem “reconhecer as pessoas que sempre tornaram os seus destinos mais memoráveis e divertidos”: os trabalhadores do sector.

Fora da nova campanha promocional do Turismo das Filipinas ficaram “o sol”, “a areia”, “os actores”, “as imagens captadas por drones”, “as músicas pop” e “os efeitos especiais”. “O que ficou é o que realmente importa”, lança o vídeo para, em seguida, dar protagonismo a dezenas de pessoas que dançam e se moldam para dar corpo a pássaros, paisagens, monumentos, cascatas, ondas e montanhas.

“São as pessoas que fazem o destino” é slogan e título da nova campanha promocional da entidade oficial de turismo das Filipinas, lembrando que são as pessoas – os trabalhadores do sector – que tornam o país “mais divertido” para quem o visita.

“Durante anos, temos apontado os holofotes às deslumbrantes praias e paisagens do país, aos seus lugares históricos e atracções naturais”, lê-se na descrição do vídeo. “À medida que o turismo começa a retomar, reconheçamos as pessoas que sempre tornaram os nossos destinos mais memoráveis e divertidos – os nossos trabalhadores do turismo.”

O anúncio, com quase dois minutos, foi integralmente filmado em estúdio e começa com algumas imagens da preparação das diferentes composições – danças, acrobacias e poses coordenadas – que os dançarinos, com fatos justos pintados, protagonizam para recriar algumas das principais atracções turísticas do país.

“Todos os sons utilizados” no vídeo, acrescenta a descrição no Youtube, “foram gravados em 23 locais” espalhados um pouco por todo o arquipélago, desde as ondas de Samar aos trilhos nas Cordilleras, os instrumentos musicais de Cotobato do Sul e a bateria de Dakila Garcia, “o melhor percussionista de La Union”.