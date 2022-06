App portuguesa quer “levar turistas à aventura” pelo país

Anuncia-se como uma aplicação móvel para “viajantes modernos, que estão online e no mobile, à procura de novos desafios e experiências, e que pretendem aceder de forma instantânea, simples e rápida a conteúdos do seu interesse”.

A Framie, lançada em Fevereiro pela start up portuguesa Get Match, está entre os itinerários turísticos personalizáveis pelo utilizador, o coleccionismo em formato de caderneta de cromos e jogos como o Pokémon Go. Há rankings, matches e medalhas – e, em poucos meses, já conta com 800 destinos (“framies”) pelo país fora.

“O regresso à relativa normalidade no sector turístico está a ter um impacto positivo na utilização da plataforma”, revela António Lisboa, um dos fundadores da start up Get Match, em comunicado. Objectivo? “Chegar aos 100 mil utilizadores até ao final do ano, e ganhar dimensão para internacionalizar o projecto no seguimento.”

Entretanto, a aposta tem sido igualmente no aumento de destinos turísticos disponíveis na plataforma, que pode ser descarregada gratuitamente na Google Play e na Apple Store, para o qual têm contribuído as “parcerias estratégicas firmadas com agências e operadores turísticos”, destaca Tiago Monteiro, outro dos fundadores do projecto. Segundo as estimativas avançadas pela empresa, o objectivo passa por fechar o ano com cerca de 100 parceiros.

“Portugal tem fantásticas atracções turísticas e pontos de interesse espalhados por todo o território. E se muitos deles são sobejamente conhecidos por todos, outros nem por isso”, aponta o responsável. Por isso, a app está a desafiar os utilizadores a seleccionar uma aventura entre o top 100 das atracções turísticas em Portugal. “A abrangência nacional deste desafio permite não só aos utilizadores começarem a completar a aventura, mas também a descobrir atracções menos conhecidas.”

“Ao completar cada aventura, o utilizador vai perceber quais os sítios que já visitou e quais os que lhe faltam visitar. Conseguirá assim comparar-se com os demais e motivar-se com outros utilizadores e, claro, com novas atracções turísticas e outras aventuras disponíveis na Framie”, acrescenta a nota de imprensa.

A Framie é “um projecto de desenvolvimento tecnológico” que nasceu na Universidade do Porto, depois de os dois fundadores frequentarem o Mestrado de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. Além de ter sido galardoada na Venture Cup Portugal, participou em programas de aceleradores empresariais e marcou presença na Web Summit.

Através da aplicação, o utilizador pode explorar vários pontos de interesse turístico (“framies”) e seleccioná-los para criar um roteiro à medida. Durante a visita aos diferentes locais, o utilizador é convidado a tirar fotografias nos diferentes pontos de interesse seleccionados para “fazer match” dessas imagens com aquelas que já existem na aplicação “como se fosse uma caderneta de cromos”.

“A aplicação tem uma abordagem de ‘gamificação’, que recompensa os utilizadores pelas suas acções na própria plataforma, e uma vertente social, que permite que procurem outros utilizadores, roteiros ou colecções de imagens.” De acordo com Tiago Monteiro, a inspiração veio de “conceitos familiares e com provas dadas no mercado, designadamente nos itinerários turísticos, no coleccionismo em formato de caderneta de cromos e nos jogos sociais como o Pokémon Go, que incentivam a uma interacção entre o mundo real e virtual”.