De fraco a Pinóquio: as opiniões da imprensa britânica sobre a moção de desconfiança a Boris Johnson

Boris Johnson sobreviveu, na segunda-feira, à moção de desconfiança com 211 votos a favor contra 148 e mantém-se como primeiro-ministro do Reino Unido, pelo menos, por mais um ano. “É um resultado convincente e decisivo. Significa que como Governo podemos seguir em frente e concentrar-nos em assuntos que realmente importam”, declarou Johnson ao canal de televisão britânico BBC, momentos após a vitória eleitoral.

O resultado era expectável, mas dividiu o Partido Conservador e a imprensa britânica. Enquanto os jornais The Guardian e The Daily Telegraph optaram por destacar a vitória do primeiro-ministro apesar da revolta dentro do próprio partido a propósito das festas durante a pandemia, os tablóides Daily Mail, Daily Mirror e o escocês Daily Record recordam os votos contra, acrescentando que Johnson “vai sair [do Governo] dentro de um ano”. “Get Borexit done”, escreve o Daily Record, numa clara associação entre a possível saída do governante num futuro próximo e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia.

A durabilidade da governação é, de resto, questionada por quase toda a imprensa, incluindo o diário The Independent. Na mesma linha, o jornal i destaca o resultado que deixou Johnson “ferido” e que foi muito pior do que o da antecessora Theresa May, em 2018, colocando o actual primeiro-ministro “em perigo”. Segundo o jornal, os 63 deputados que votaram contra estão a pedir ao Governo, em privado, que retire Johnson do poder durante as próximas semanas. Na capa do The Herald surge um “enfraquecido” Boris Johnson que ainda permanece no número 10 de Downing Street.

O The Sun, por outro lado, escolhe como título “A noite das facas loiras”, aludindo à purga violenta no Partido Nazi alemão, em 1934, que recebeu o nome de Noite das Facas Longas. “Esfaqueado nas costas por 148 tories”, acrescenta.

O Daily Star opta por um registo mais cómico e equipara Boris Johnson à figura de animação Pinóquio. “PM sobrevive para mentir mais um dia”, escreve.