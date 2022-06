Importações de países “laxistas” com o carbono deverão ficar mais caras

O futuro dos carros na União Europeia (UE) é apenas uma de oito propostas relacionadas com a descarbonização que o Parlamento Europeu vai apreciar esta semana. Alguns dos pilares fundamentais do roteiro proposto no ano passado pela Comissão Leyen para conduzir a UE até à neutralidade carbónica em 2050 vão passar hoje e amanhã por Estrasburgo, que votará as diferentes propostas que a Comissão Europeia incluiu no seu pacote legislativo a que deu o nome “Fit for 55” (Objectivo 55), para a redução em 55%, até 2030, das emissões líquidas de CO2 na UE.