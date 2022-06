Sporting vence Benfica recoloca-se em vantagem na meia-final do play-off

O Sporting venceu nesta terça-feira o Benfica, por 4-2, no jogo 3 das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no pavilhão João Rocha, voltando à liderança da eliminatória.

O Benfica, por intermédio de Lucas Ordóñez ainda se adiantou no marcador mas, Toni Pérez e Gonzalo Romero concretizaram a reviravolta no resultado ainda antes do intervalo. Na segunda parte, mais dois golos sportinguistas colocaram a diferença em três golos, com os “encarnados” a não conseguirem melhor do que reduzir para 4-2 já na ponta final do encontro.

Sobre o jogo pairava, contudo, uma nuvem negra. As agressões verificadas na partida anterior estavam bem frescas na memória de todos. E a decisão anunciada nesta terça-feira do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) de suspender cinco dos jogadores envolvidos nos confrontos no passado sábado, no Pavilhão da Luz, conhecida ontem - do lado dos leões, Henrique Magalhães e Ferran Font foram punidos com três jogos e João Souto com dois, enquanto no Benfica foram castigados o guarda-redes Pedro Henriques, com três jogos, e o espanhol Edu Lamas, com dois – prometia marcar o encontro.

Só que, quer o Sporting, quer o Benfica recorreram dos castigos o que, devido ao efeito suspensivo dos recursos, permitiu que todos os atletas castigados pela FPP pudessem, afinal, jogar. A única excepção foi Henrique Magalhães, o único expulso durante a partida do fim-de-semana.

O jogo desta terça-feira começou com o Benfica a colocar-se no comando do marcador, graças ao golo de Lucas Ordóñez logo aos 6’. Mas isso não afectou o Sporting que respondeu aos 12’, por intermédio de Toni Pérez. Já perto do intervalo, Gonzalo Romero, na recarga a um livre directo que o próprio havia desperdiçado, colocou os comandados de Paulo Freitas na liderança.

Com o guarda-redes Ângelo Girão a realizar mais uma boa exibição e muito apoiados pelo público, os “leões” iniciaram o segundo tempo na frente do marcador e rapidamente dilataram a sua vantagem.

No segundo tempo, a supremacia sportinguista foi ainda mais evidente. Alessandro Verona, com um remate de fora da área, fez a diferença subir para os 3-1 e João Souto, após passe de Ferran Font fez o marcador avolumar-se para 4-1.

O Sporting está agora a apenas uma vitória de garantir a presença na final do campeonato, podendo conseguir esse objectivo já na próxima sexta-feira (15 horas), no Pavilhão da Luz.

Caso seja o Benfica a vencer essa partida, então será preciso recorrer à negra, agendada para o próximo domingo, no Pavilhão João Rocha