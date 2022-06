Passeio de Portugal no Liechtenstein acabou aos nove

O jogo, já se sabia, não colocaria problemas a Portugal e, na véspera do penúltimo jogo da selecção portuguesa de Sub-21 no Grupo 4 da qualificação para o Euro 2023, Rui Jorge não teve pudor em admitir que “o grau de dificuldade” seria “diminuto”. Assim, seguindo o guião previsto, Portugal foi a Vaduz somar a oitava vitória em nove jogos, terminando o passeio ao Liechtenstein com uma goleada, por 9-0.

Um dia depois de ver confirmada a qualificação para o 24.º Europeu de Sub-21, que será disputado na Romênia e na Geórgia, com a derrota da Grécia em Chipre, Portugal teve pela frente um adversário que somava por derrotas as partidas realizadas (perdeu por 11-0 em Vizela), com um registo esclarecedor: zero golos marcados e 54 sofridos.

Para um duelo que seria pouco mais que um treino, Rui Jorge mudou 10 jogadores em relação ao “onze” da goleada à Bielorrússia (5-1), mantendo Rafael Rodrigues como titular.

Com duas estreias nos Sub-21 - Tabuaço e Rodrigo Conceição -, o jogo foi de sentido único e, aos 2’, Fábio Silva começava a destacar-se, fazendo o golo inaugural da partida.

Sem que os jogadores do Liechtenstein conseguissem fazer mais do que um par de passes seguidos, Portugal teve um revés na primeira parte (Francisco Conceição saiu lesionado), mas, sem forçar o andamento, ao intervalo vencia por 4-0: Fábio Silva (27’), Paulo Bernardo (43’) e Vitinha (47’).

Após um 20-0 em remates nos primeiros 45 minutos, a segunda parte foi mais do mesmo. Com 21 jogadores no campo do Liechtenstein e Tabuaço como espectador, a única dúvida era saber quantos mais golos marcariam os portugueses, e o passeio de Portugal no Liechtenstein terminou nos 8-0: Fábio Silva (57’), Vitinha (65’), Fábio Carvalho (78’), Henrique Araújo e Gonçalo Ramos (90') fecharam a contagem.