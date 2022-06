Kane salva a Inglaterra de derrota frente à Alemanha

Harry Kane poupou, nesta terça-feira, a Inglaterra a uma segunda derrota consecutiva na Liga das Nações. Em Munique, frente à Alemanha, o golo 50 do avançado inglês com a camisola dos “três leões”, na conversão de uma grande penalidade, a castigar uma falta cometida sobre si ao minuto 88, rendeu um empate a um golo no jogo mais importante do Grupo 3 da Liga A, onde a Itália se impôs à Hungria.

A Alemanha colocou-se na frente do marcador ao minuto 50’, por intermédio de Jonas Hofmann – que já tinha marcado antes, mas viu o lance ser anulado por fora-de-jogo. O golo do médio do Borussia Moenchengladbach, após um passe sublime de Joshua Kimmich, materializava a superioridade germânica no encontro até esse momento, perante uma selecção inglesa que jogava sob pressão depois de ter sido surpreendentemente derrotada no domingo pela Hungria, no seu jogo inaugural na competição.

Apesar de dominada, a Inglaterra também teve as suas oportunidades para marcar. Bukayo Saka, no primeiro tempo, e Mason Mount e Harry Kane já nos segundos 45 minutos, obrigaram Manuel Neuer a defesas difíceis.

Mas, não fosse o penálti convertido por Kane - que com este golo ficou a apenas três de igualar o melhor marcador de sempre da selecção inglesa, Wayne Rooney – e a equipa orientada por Gareth Southgate estaria, neste momento, em muito maus lençóis no grupo 3 da Liga A onde, mesmo assim, ocupa o último lugar.

Jamal Musiala, de apenas 19 anos, foi uma constante dor de cabeça para a defesa inglesa no flanco esquerdo do ataque alemão, que poderia ter feito o 2-0 em iniciativas de Thomas Mueller, Kai Havertz e Timo Werner, todas elas negadas pelo guarda-redes inglês Jordan Pickford.