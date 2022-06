Terça na TV: thrillers e eutanásia na linha de Dante

CINEMA

Ninguém

Nos Studios, 21h15

Thriller de acção escrito por Derek Kolstad e realizado por Ilya Naishuller, com Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Aleksei Serebryakov e Christopher Lloyd. Um homem supostamente pacato revela a sua natureza implacável quando a sua casa é assaltada e a família passa a olhá-lo com desdém por não os ter defendido.

The Forgiven - Redenção

Hollywood, 21h30

Realizado por Roland Joffé, que também co-escreve o argumento com Michael Ashton, um thriller psicológico sobre um delicado momento histórico. Após o fim do apartheid, o arcebispo sul-africano Desmond Tutu (interpretado por Forest Whitaker) é chamado a efectivar a Comissão de Verdade e Reconciliação, para examinar crimes raciais. É neste contexto que visita Piet Blomfeld (Eric Bana), que está numa prisão de alta segurança pelo assassinato de uma jovem negra. Não revela remorsos nem qualquer intenção em colaborar. Na verdade, insulta Tutu de tal modo que faz nascer dentro dele um sentimento de dúvida e inquietação.

21 Gramas

AMC, 23h06

Dizem que todos perdemos 21 gramas no momento da nossa morte. Será esse o peso da alma? Eis a questão explorada no filme digirido por Alejandro González Iñarritú. É a história de três pessoas cujas vidas se cruzam: Paul Rivers (Sean Penn), um matemático que ama perdidamente a mulher; Christina (Naomi Watts), uma dona de casa de classe média, com duas filhas, que vive feliz com o marido; e Jack Jordan (Benicio Del Toro), um ex-presidiário que encontrou na fé a força para fundar uma família. Um acidente junta os três e muda radicalmente as suas vidas.

SÉRIES

Yellowstone

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da quarta temporada. Criado por Taylor Sheridan e John Linson, e protagonizado por Kevin Costner, o neo-western acompanha uma família americana na demanda pelo controlo da sua gigantesca herdade – o maior rancho contíguo dos EUA – face às ameaças vindas de todas as linhas de fronteira da propriedade. Costner encarna o patriarca, John Dutton, apanhado em jogos de poder que envolvem alianças, traições, corrupção e até homicídio. Além de Costner, o elenco integra Wes Bentley, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser e, nesta temporada, também Jacki Weaver, Finn Little, Piper Perabo e Kathryn Kell.

The Endgame

TVCine Action, 22h10

Estreia de um thriller criminal assente na dinâmica entre uma criminosa excêntrica e brilhante, capaz de arquitectar crimes até a partir de uma prisão de alta segurança, e a incansável agente do FBI que está no seu encalço a tentar decifrar-lhe as motivações e frustrar-lhe os planos. Morena Baccarin e Ryan Michelle Bathé ocupam os papéis principais desta série criada por Nicholas Wootton e Jake Coburn.

Irma Vep

HBO Max, streaming

Alicia Vikander protagoniza a versão minissérie do filme homónimo com Maggie Cheung. Agora, Irma Vep é a história de uma estrela de cinema americana que chega a França para protagonizar um remake do clássico do cinema mudo francês Les Vampires.

INFORMAÇÃO

É ou Não É?- O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. O debate moderado por Carlos Daniel faz-se em torno de uma questão controversa e polarizadora: o que pode mudar com a lei da eutanásia? A legalização da morte medicamente assistida vai ser discutida na Assembleia da República a 9 de Junho, depois de um chumbo do Tribunal Constitucional em Março do ano passado à primeira lei e de um veto político de Marcelo Rebelo de Sousa à segunda versão do texto em Novembro, quando o Parlamento já trabalhava em contra-relógio.

DOCUMENTÁRIOS

Inesquecíveis Viagens de Comboio

RTP2, 20h37

Primeiro episódio da nona temporada. O jornalista francês Philippe Gougler conduz uma viagem pelo mundo sobre carris. A bordo de composições ora arcaicas ora ultramodernas, vai mostrando paisagens naturais, patrimoniais e humanas de vários países. Esta jornada vai da Albânia à Tunísia, com passagem por Inglaterra, Camboja, Costa Rica, Equador e Suíça.

A Divina Política de Dante

RTP2, 23h22

Jesus Garces Lambert, realizador de Eu, Leonardo e Caravaggio - A Alma e o Sangue, assina este docudrama apresentado como “uma exploração visceral e pessoal da história do século XIV, vista pelos olhos do escritor italiano mais importante de todos os tempos: Dante Alighieri”, o autor d’A Divina Comédia.