Varíola-dos-macacos: Portugal soma mais 13 infecções, são 166 casos confirmados

Portugal mantém-se como o país com mais pessoas infectadas por milhão de habitantes. Com os casos confirmados esta terça-feira, um mês depois do anúncio do primeiro caso no Reino Unido, chegamos quase aos mil infectados em países onde a doença não é endémica.

Existem mais 13 casos de varíola-dos-macacos em Portugal. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta terça-feira que há actualmente 166 pessoas infectadas em território português. A maioria dos casos registados está localizada na região de Lisboa e Vale do Tejo, apesar de existirem casos pontuais no Norte e no Algarve.

De acordo com a DGS, todos os infectados encontram-se estáveis e a receber acompanhamento clínico. Tal como recomendado pela autoridade de saúde portuguesa, todos os casos confirmados ou suspeitos (com sintomas) devem restringir os contactos sociais e ficar em isolamento físico. As medidas de saúde pública incluem ainda a higienização de superfícies e objectos com os quais contactem e ainda evitar o contacto próximo com animais domésticos.

Os casos confirmados até ao momento são todos homens, entre os 19 e os 61 anos. A maioria tem menos de 40 anos, sendo que apesar de as infecções terem sido em homens, a varíola-dos-macacos (vírus monkeypox, ou VMPX) também afecta mulheres – com uma dezena de casos confirmados em países onde a doença não é endémica.

Portugal é o país com mais casos confirmados por milhão de habitantes quando passa um mês desde o anúncio do primeiro infectado, a 7 de Maio no Reino Unido. Agora, somam-se já quase mil casos em 28 países onde a doença não é endémica. Reino Unido (302), Espanha (186) e Portugal (166) perfazem mais de metade dos infectados, a maioria no continente europeu.

Apesar dos primeiros casos terem sido confirmados em Maio, o vírus pode circular pelo menos desde Abril. Os primeiros sintomas identificados em pacientes portugueses remontam a 29 de Abril, sendo que já anteriormente a DGS e o próprio Centro Europeu de Controlo de Doenças apontavam para Março como potencial data de início de circulação do vírus na Europa.

Existem infecções em todos os outros continentes do globo, com a América a registar mais de 100 casos confirmados, a maioria registada no Canadá. Ásia, Oceânia e também África comunicaram casos neste último mês, no continente africano com um caso confirmado em Marrocos – local onde o VMPX não é endémico.

O vírus é endémico numa dúzia de países que estão envolvidos pelas florestas da África Central e Ocidental, sendo que a República Democrática do Congo tem o maior número de casos confirmados e suspeitos, com cerca de 20 mil entre 2010 e 2019.

Os Estados Unidos afirmaram esta segunda-feira que foram pedidas mais 36 mil doses da vacina Imvanex (ou Jynneos, nos Estados Unidos), da farmacêutica Bavarian Nordic – a única vacina de terceira geração aprovada para tratamento de VMPX e de varíola humana. Na Europa, apesar de o Reino Unido já ter administrado vacinas em profissionais de saúde, ainda não há novidades sobre a potencial compra conjunto dos países que fazem parte da União Europeia.

Nas últimas semanas foi confirmado várias vezes, pela porta-voz da DGS para este surto, que Portugal está no grupo que pretende comprar vacinas à farmacêutica dinamarquesa, mas tal processo ainda não avançou. Não existe também informação sobre as doses necessárias para a vacinação – cuja estratégia também não é conhecida.

Enquanto a estratégia é definida pela Comissão Técnica de Vacinação, conforme foi informado pela DGS, Margarida Tavares, porta-voz desta autoridade de saúde, já apontou que o cenário mais provável, caso se avance com esta estratégia, será a administração da vacina a profissionais de saúde e doentes imunocomprometidos.