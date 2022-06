De lixo hospitalar a arte: uma exposição sobre a nossa relação com o ambiente

As esculturas de Clo Bourgard convidam a reflexões sobre o lixo interior que torna o nosso pensamento pouco esclarecido. E a artista visual e curadora desenvolve essas esculturas usando como ferramenta de trabalho o lixo que produzimos no mundo físico. Esta quarta-feira, pelas 19h, é inaugurada na sala de exposições do Centro Champalimaud, em Lisboa, Insight Inside, mostra com obras que Clo Bourgard criou através da reutilização de materiais usados dos laboratórios e do espaço clínico do Centro Champalimaud.

Seringas usadas, cabos e mais cabos, tudo pode ser matéria-prima para Clo Bourgard, que ao longo dos anos tem mostrado vontade, nas suas criações, de imprimir uma nova vida — e, consequentemente, uma nova utilidade — ao desperdício. Insight Inside insere-se num projecto de residência que a artista nascida em Lisboa está a desenvolver e que se enquadra no programa Bridges to the unknown (“Pontes para o desconhecido”), iniciativa que foi lançada pela Fundação Champalimaud no ano passado e cujo objectivo passa por juntar, em diálogo criativo, artistas a investigadores e profissionais de saúde.

Num pequeno comunicado sobre a exposição, Bourgard refere acreditar que a “reciclagem de objectos motiva novos comportamentos, que nos podem aproximar do meio ambiente”. “A descoberta do mundo microscópico da ciência ofereceu-me uma outra perspectiva sobre a natureza”, assinala também, acrescentando que agora sente que consegue “vislumbrar uma proximidade entre seres humanos, animais e plantas que muitas vezes não é visível no mundo macroscópico”.

A exposição pode ser vista até 26 de Junho. As esculturas ficarão à venda no site da plataforma digital P55, sendo que 20% do lucro reverterá para a Mama Help, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão melhorar a qualidade de vida de doentes com cancro da mama.