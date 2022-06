Tempo de espera para aceder a uma junta médica chega a ser de dois anos

Nos primeiros cinco meses deste ano, a provedora da Justiça recebeu 133 queixas relacionadas com a realização de juntas médicas e emissão de atestados multiuso. Ministério da Saúde revelou que já se realizaram mais de 107 mil juntas médicas desde Junho de 2020. “Prevalece um atraso abismal”, diz Associação Portuguesa de Deficientes

Apesar das medidas tomadas pelo Governo para atenuar o atraso provocado pela pandemia na realização de juntas médicas, as dificuldades ainda não estão todas resolvidas e há quem esteja à espera há dois anos para ser avaliado. Nos primeiros cinco meses deste ano, a provedora da Justiça recebeu 133 queixas relacionadas com atrasos e dificuldades no acesso ao atestado multiuso.