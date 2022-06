Liberais querem eliminar critério da idade no acesso à nacionalidade. PS tem proposta alternativa

A Iniciativa Liberal quer alterar a lei da nacionalidade para eliminar “o entrave normativo” que, tendo por base o critério da idade, impede o acesso à cidadania portuguesa quando a filiação ocorre apenas na maioridade. O projecto de lei, a que a agência Lusa teve acesso antecipadamente, foi entregue nesta segunda-feira na Assembleia da República e visa acabar com obstáculos de acesso à cidadania portuguesa devido “a restrições legais datadas e cujo racional já se desvaneceu no tempo e na cultura”. O PS também entregou um projecto sobre o mesmo assunto, com algumas diferenças.

Um dos obstáculos que os liberais querem eliminar é o do artigo 14.º da Lei da Nacionalidade que prevê que “só a filiação estabelecida durante a menoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade” dos requerentes. “O presente projecto de lei vem sanar o entrave normativo que impede, tendo por base somente o critério da idade, o acesso à nacionalidade portuguesa quando a filiação ocorre já na maioridade”, salienta-se na exposição de motivos do diploma.

Praticamente no mesmo sentido, os socialistas lembram no preâmbulo do seu projecto que "ao longo dos anos tem sido crescente a diminuição do consenso em torno” desta norma “nos termos em que se encontra ainda redigida, apontando-se principalmente o tratamento diferenciado que impõe a situações potencialmente idênticas, ao fazer depender do momento em que a filiação é estabelecida a relevância dessa filiação para efeitos de atribuição da nacionalidade”.

Ainda assim, o grupo parlamentar do PS propõe que se mantenha a regra de “só a filiação estabelecida durante a menoridade produzir efeitos relativamente à nacionalidade”, mas acrescenta uma nuance, ou melhor, um “critério duplo” para permitir a possibilidade de ela ser estabelecida na maioridade, abrindo a porta à atribuição da nacionalidade: Primeiro critério: “que a mesma seja feita na sequência de processo judicial, após o seu trânsito em julgado (não descurando a necessidade de revisão de sentença estrangeira, nos casos em que a mesma seja proferida noutra ordem jurisdicional). Segundo critério: “que esses efeitos sejam requeridos nos três anos seguintes ao trânsito em julgado, de forma a não manter indefinidamente aberta a incerteza sobre a matéria.”

Tremenda injustiça

Para a Iniciativa Liberal, o quadro legal em vigor representa uma “tremenda injustiça” e uma “discriminação negativa” relativamente a cidadãos “cuja filiação ocorre apenas na sua maioridade, não raras vezes sem possibilidade de o serem na menoridade e que, consequentemente, se vêem impedidos de aceder à nacionalidade portuguesa”.

O facto de determinada pessoa, descendente de portugueses, ter nascido fora do matrimónio, não pode significar o coarctar das suas possibilidades de adquirir a nacionalidade, só porque atingiu a maioridade sem que ocorresse a sua filiação”, sustenta a bancada da Iniciativa Liberal.

O diploma, ainda de acordo com este partido, pretende também “harmonizar a Lei da Nacionalidade com as normas constantes do Código Civil, normas “que prevêem a produção de efeitos retroactivos aquando da filiação, independentemente da idade”.