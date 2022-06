Marcelo, comentador de bola, energia, guerra, livros & etc.

Não sei se já repararam, mas o Presidente da República instaurou uma nova tradição: o comentário aos jogos de futebol da selecção logo após o apito final do árbitro. Quando Portugal venceu a Macedónia do Norte em Março, e conseguiu o apuramento para o Mundial do Qatar, Marcelo chegou a fazer o seu comentário em plena zona de flash-interview, com o painel dos patrocinadores atrás de si e antes de Fernando Santos sequer ter aparecido. “Arrancámos bem, dominámos sempre”, declarou.