Formação inicial de professores, do básico ao superior

A Escola deve ter como fim maior proporcionar a melhor oferta educativa a todos os alunos. No entanto, o sucesso destes depende, em boa parte, das famílias e dos seus professores, conforme nos revelam várias análises internacionais ou mesmo o projeto sobre O Impacto do Professor nas Aprendizagens do Aluno: Estimativas para Portugal, da Nova SBE, no qual se conclui que “os professores têm um impacto relevante nos resultados dos alunos”.

Assim, apesar das preocupações sobre as questões diretamente relacionadas com os alunos, deve-se entender que a melhoria da condição dos professores e das escolas refletir-se-á de forma positiva nas aprendizagens, qualificações e aptidões pessoais e sociais dos mesmos alunos.

No momento em que a falta de professores é já uma realidade e que mais de 50% daqueles que hoje se encontram nas escolas se reformarão nos próximos dez anos, será premente refletir não só sobre a forma de convencer os jovens a serem professores como também sobre a formação inicial dos mesmos.

É urgente investir na formação de futuros professores, oferecendo melhores condições aos docentes do ensino superior e investigadores de forma a impulsionar a investigação sobre novas metodologias adaptadas às exigências digitais, didáticas específicas ou ainda sobre psicologia comportamental dos alunos.

O projeto de investigação que definiu o Perfil académico e profissional de professores do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores, do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto, revela-nos que existem constrangimentos na carreira dos professores do ensino superior dedicados às áreas da investigação e formação em Educação e Ensino.

Conclui-se naquele documento que, na maioria das Instituições de Ensino Superior (IES) há uma reduzida relevância no processo de desenvolvimento profissional dos docentes afetos à formação inicial de professores e que os mesmos se mantêm por longos períodos de tempo na carreira como professores auxiliares ou adjuntos, conforme o subsistema, havendo uma reduzida oferta, ou nenhuma oferta, de vagas para progressão na carreira destes profissionais, indiciando um menor investimento, por parte das IES, nos professores das áreas educativas.

A preocupação sobre um melhor funcionamento do sistema de ensino deve ser recentrada, sobretudo nas tutelas do Ministério da Educação e no Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior. O professor é um agente de mudança fundamental para a inovação de uma sociedade, os atuais problemas relacionados com a valorização de todos os professores, do ensino superior ao pré-escolar, poderão colocar em causa não só o sistema educativo como o futuro do país.

