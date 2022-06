O melhor da turma

De um pecado não se pode acusar Cavaco Silva: o de cultivar a falsa modéstia. Nisto de modéstias, ele não é fértil, nem nas falsas, nem em quaisquer outras. Feitios!

Cavaco Silva soçobra à soberba. E a inteligência que nunca lhe neguei fica prejudicada. A vontade de se afirmar como o melhor em tudo não é lúcida. Pelo contrário, revela alguma morbidez intelectual, pouco coincidente com a imensa inteligência e a infinita capacidade de que, sub-repticiamente, se gaba.

Está na altura de alguém lhe oferecer uma t-shirt impressa com “Comigo Deus Fica em Segundo”. Já chega, Cavaco Silva, poupe-nos.

José Almeida Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Saibamos dar uma resposta cabal

O aumento das desigualdades sociais e o aumento da extrema-direita são evidências que comprometem o plano democrático. Circunstâncias que transparecem de muita incoerência e de incompreensão e contrariam aqueles que proclamam com orgulho que vivemos numa sociedade onde a democracia está totalmente consolidada.

Na vida quotidiana, as discrepâncias sociais dissipam quaisquer dúvidas sobre o muito que está ainda por fazer no nosso país. Pois, na verdade, a falta de igualdade de oportunidades em áreas como a saúde, a educação, a justiça e a habitação não se compagina com os valores consignados na Constituição da República Portuguesa. Como tal, é caso para dizer bem alto, cessem com as argumentações infundadas, vençam a astenia demonstrada até ao momento, haja sensibilidade social e desta forma é possível fortalecer a participação e a cidadania activa e simultaneamente construir uma sociedade inclusiva e justa.

Assim, é urgente inverter o rumo estratégico e acção no terreno, sob pena de mergulharmos num imbróglio que será aproveitado pelos inimigos da democracia, caso não saibamos dar uma resposta cabal à preocupante situação descrita.

Manuel Vargas, Aljustrel

Não ao referendo

O PÚBLICO de sábado dava-me para várias cartas, mas opto pelo mais importante. O texto de José Pacheco Pereira sobre o personalismo – Quero ser dono da minha morte (tanto quanto possível) – seria por mim subscrito, não fora o facto de ele ter colocado em plano de igualdade a votação na Assembleia da República e o referendo, excepto na diferente dificuldade logística.

Isto no que respeita a uma eventual lei da eutanásia assistida. Pois a minha discordância é precisamente em não equivaler uma ao outro, em substância. A solução ideal para legalizar ou manter a ilegalização, não existe, mas parece-me que “todos” decidirem sobre a autonomia sofredora de alguns, por poucos que estes sejam, é iníqua. Que “alma” julga sobre a minha “alma"? “Um cidadão, um voto” é algo muito válido e democrático no caso de eleição para deputados, regionalização ou afins, mas sempre na área política e cidadã, não para dizer “tu não morres porque eu entendo que não podes” mesmo que o queiras porque sofres é, no mínimo, absurdo.

Dir-me-ão que os deputados também são “outros”, só que, para além de aí ser “uma pessoa, uma cara, um voto” – e a cara não é despicienda... – são eleitos por nós e até pode ser pedagógico para avaliarmos bem a totalidade de quem elegemos e não somente uma ideologia ou mesmo uma ou outra característica bem menos importante. Acrescento que não tenho qualquer esperança que qualquer texto passe, pois lá estará o Presidente da República para o obstaculizar. E até desafio este para – como já o fez noutros assuntos – dizer, desde já, que enviará qualquer texto para o Tribunal Constitucional.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Melhor tratamento dos funcionários públicos

Temos assistido a alterações de atitude em relação a algumas secções da Função Pública. Por exemplo, relativamente aos professores do ensino básico e secundário, até ao momento, eram espezinhados e desvalorizadas as suas reivindicações. Durante décadas, essa insensibilidade era acompanhada de uma resposta tácita: se não está satisfeito, há quem queira o seu lugar.

Agora, que há falta de professores, começam a tentar mostrar alguma compreensão, sendo que a mesma só se deve, mera e literalmente, ao risco de vir a haver escassez de professores e não a uma política verdadeiramente diferente. Nesta tendência de criar melhores condições para os professores que entrem na carreira, começa-se a vislumbrar a vantagem salarial de um professor que entre na carreira agora, com uma diferença inexpressiva em relação a um que tenha mais de 25 anos de carreira, com cerca de 1400 euros líquidos.

Esta situação extrapola-se para os restantes funcionários públicos cuja escassez seja crescente (e cuja remuneração seja pouco aliciante) e requer uma clarificação limpa de retórica que tente deitar areia aos olhos dos funcionários públicos e aos dos cidadãos portugueses em geral.

Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues, Santo Tirso