Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

►A Ucrânia assegurou que as suas forças controlam “metade” da cidade de Severodonetsk, epicentro de combates intensos na região do Donbass. No domingo, o governador regional afirmou que as tropas russas controlavam cerca de 70% da cidade, mas, nos últimos dias, foram derrotados e obrigados e retirarem-se. Segundo o autarca, as forças russas receberam instruções para capturar a cidade até ao dia 10 de Junho.​

​► Depois da reconquista de metade do território, a posição da defesa ucraniana “piorou um pouco” em Severodonetsk, apesar de as tropas continuarem a defender as posições numa zona industrial envolvida em intensos combates.​

​► As tropas russas atacaram Kiev pela primeira vez desde o final de Abril, causando grandes danos materiais e, pelo menos, um ferido. As câmaras de videovigilância da central nuclear de Mikolaiv, no Sul da Ucrânia, captaram a passagem de um projéctil a baixa altitude e, pouco tempo depois, quatro mísseis caíam em dois bairros da capital.​

►O Ministério da Defesa do Reino Unido considerou que o ataque russo a Kiev foi, provavelmente, uma tentativa de interromper o fornecimento de equipamento militar ocidental à Ucrânia. Além dos combates no Leste, os serviços secretos revelaram que as forças russas têm transferido vários meios de defesa aérea para as embarcações navais sitiadas perto da Ilha das Serpentes, no Mar Negro.

►Por sua vez, Vladimir Putin criticou as entregas ocidentais de armas, afirmando que pretendem apenas prolongar a guerra “o máximo possível”. Putin insistiu que o envio não muda o curso da guerra, mas alertou que haverá uma resposta de Moscovo, “que usará os seus meios de destruição” se os Estados Unidos fornecerem munições de longo alcance.​ Pouco depois, o Governo britânico também anunciou o envio de sistemas lançadores de rockets de longo alcance para a Ucrânia.

​► As tropas ucranianas impediram sete ataques russos nas últimas 24 horas no Leste, nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, assim como em Chernihiv, no Norte, e em Sumi, no Nordeste.

► Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro fecharam o espaço aéreo ao avião do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. O Kremlin considerou a medida uma “acção hostil”, enquanto Lavrov declarou que se trata de uma situação “sem precedentes”.​

► ​O Presidente russo afirmou que as acções de Moscovo não têm nada a ver com a iminente crise energética e alimentar no mundo. O líder russo culpou os Estados Unidos “a política míope dos países europeus, e acima de tudo da Comissão Europeia, no sector de energia” como razão para a crise no mercado de alimentos e energia. ​

​► Já Volodymyr Zelensky estimou que 75 milhões de toneladas de cereais impedidos de sair dos portos ucranianos possam ficar armazenados nos silos até ao Outono. O líder da Ucrânia anunciou ainda que Kiev tem estado a discutir com o Reino Unido a possibilidade de um terceiro país garantir a passagem das exportações através do Mar Negro.​