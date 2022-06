Numa noite de insónia longa, dei por mim a pensar nas canções. As insónias são o lugar onde depositamos as angústias, os medos, a falta de sonhos, a inferioridade e a culpa, a injustiça e a revolta, mas desta vez a insónia deixou uma e outra canção respirarem na minha cabeça. E então apercebi-me de que a canção é um regresso que fazemos ao momento em que a vivemos. Um caminho percorrido como quando voltamos para trás porque nos esquecemos de alguma coisa.

A canção vive-se para além de se ouvir. São três ou quatro minutos que condensam um amor, um desgosto, um filme, um passeio de carro com a brisa a acariciar-nos a cara. A canção é a fotografia onde cabe um verão e o seguinte, todos os que queremos viver e os que ficaram para trás. A canção é eterna não só enquanto dura – prolonga-se para o depois. Um dia, na nossa despedida, seremos também a soma das canções que ouvimos. A canção rima com gratidão: não pode ser por acaso.

Volto muito a esta fórmula de as canções virem associadas com rostos, nomes, coisas pequeninas e, às vezes, imensas.

Lembro-me da noite em que nos despedimos do António Sérgio e de se ouvir em fundo a canção dos TV on the Radio Family Tree. Depois desse momento, de todas as vezes que abria o microfone na rádio para a passar, ficava com um nó na garganta. A canção já não era só um punhado de palavras e notas bonitas. A canção passou a ser ele. Abriu este homem caminho para tantos nomes e canções, e, de repente, foi esta que o emoldurou para sempre na minha cabeça. As canções também são escolhas. É por isso que vamos buscar algumas para chorar, outras para dançar, as certas para pensar. Eu penso ao som da música. Se o Bill Evans soubesse de tudo o que construo dentro de mim enquanto ele gira num disco…

Quando fiquei grávida e na minha barriga havia pouco mais do que interrogações, fui passear de carro com um dos braços estendidos, furando o ar pela janela a ouvir Marisa Monte. A Marisa Monte deu-me a velocidade certa para o desejo de ser mãe. O que saía da boca dela, desenhado antes com a vida já vivida, permitia-me agora, de braço estendido, apagar as dúvidas e amarrotar os pontos de interrogação que se erguiam no horizonte. São assim as canções: forças maiores que nos fazem saltar de pára-quedas sem sabermos onde vamos cair. Atiram-nos para o infinito e mais além: “Enquanto isso/ Anoitece em certas regiões/ E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo?/ Assistiríamos tudo.” Marisa Monte com Laurie Anderson impelindo-me a ver tudo. E eu fui. Fomos nessa velocidade.

Também me lembro de num domingo com pouco sentido estar triste sem lugar que me desse conforto, perguntando-me se era amor ou teimosia, e perceber com as mãos em cima da banca da cozinha que era só teimosia. As mesmas mãos que, segundos antes, tinham ido buscar o Hounds of Love, da Kate Bush. E então do desconforto fez-se dança, passos coreografados no que ainda podia doer mas soava a renascimento. As canções fazem-nos nascer outra vez, e mais outra, até quando selam uma despedida.

São incontáveis os momentos em que voltei a mim, estando dormente, com a força da música.

Devíamos fazer com os nossos filhos, amigos, amores a cassete dos momentos que celebram a nossa vida.

Quando tinha 17 anos, alguém me deu uma cassete transparente com fita colorida onde estavam todas as canções que essa pessoa queria que eu ouvisse. E eu ouvi. Ouvi tanto que a fita acabou um dia por se fartar de mim e desorientar-se, mas eu lembro-me de todas as canções: puxava para trás para ouvir os Go-Betweens com o Streets of Your Town. Pegava na cassete lembrando-me de que alguém tinha gasto do seu tempo para escolher as canções que viriam a ser do meu contentamento até quando esse amor se tornou um hino triste, mas as canções ficaram. Ficarão sempre.

Voltamos atrás para apanharmos qualquer coisa de que nos esquecemos. Às vezes de nós. São as canções que nos empurram.

Submergimos e voltamos à tona com elas.

Que gratidão!