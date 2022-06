O Solar Alvura está prestes a abrir no Algarve e promete “cuidar do corpo e da mente”

Vai abrir no Algarve, mais precisamente no dia 22 de Junho, o Solar Alvura Health Hotel, preparado para “marcar a diferença” na oferta hoteleira em Portugal, combinando “férias e saúde”, “perda de peso e qualidade de vida”.

Fica em Moncarapacho, a 25 minutos do aeroporto de Faro, o projecto com mais de 42 mil metros quadrados e linhas de acção bem definidas que são postas em prática mal os hóspedes chegam à propriedade e são avaliados pela médica finlandesa responsável pelo projecto, Eva Orsmond. A partir daí, os visitantes têm à disposição uma programação que inclui aulas de ioga e de fitness, massagens, tratamentos de spa, passeios guiados pelas ilhas e trilhos da região, workshops de cozinha saudável e introdução a actividades de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, como sessões de meditação e de prática dos “cinco ritos tibetanos”.

Foto O Solar Alvura foi pensado como "um lugar para cuidar do corpo e da mente" DR

“Além de proporcionar o bem-estar, o objectivo do projecto é oferecer ferramentas de reeducação alimentar e de equilíbrio físico, mental e emocional para que os clientes possam aplicar nas suas rotinas diárias, após a estadia”, lê-se em comunicado. O Solar Alvura foi pensado como “um lugar para cuidar do corpo e da mente”. “Promovemos facilidades e suporte para que os nossos hóspedes possam experienciar e adoptar hábitos para uma vida com mais qualidade e felicidade. Afinal, o que todos queremos é a felicidade, certo?”, questiona Eva Orsmond.

O Solar Alvura Health Hotel é a realização de um sonho que demorou cinco anos a materializar-se — o resultado de um investimento de cerca de cinco milhões de euros. As instalações da antiga propriedade foram modernizadas para garantir praticidade e conforto, mas preservam a inspiração na atmosfera da construção original, de 1868, como é possível observar pelo restauro de uma prensa de oliveiras apresentada no lobby, ao lado de um grande e vistoso piano.

“Apostamos na união de serviços de excelência e instalações exclusivas com a beleza das praias e o clima algarvio, que são amplamente invejados por toda a Europa”, comenta a proprietária, que nasceu na Finlândia e morou na Irlanda por mais de 22 anos. Lá, a médica finlandesa tem duas clínicas, uma em Dublin e outra em Galway, especializadas em perda de peso e tratamento para a reversão da diabetes tipo2, tendo inclusive escrito um livro sobre o tema, Dr. Eva’s Reverse your diabetes.

Com mais de 30 anos de experiência, Eva desenhou três planos alimentares à escolha dos hóspedes: manutenção de peso, perda progressiva de peso e perda de peso rápida. O período mínimo de estadia para o primeiro programa é de três dias, para os restantes são sete dias. “Cada programa foi elaborado para a obtenção de resultados efectivos, mas sem restrições radicais”, explica a médica.

Foto “Cada programa foi elaborado para a obtenção de resultados efectivos, mas sem restrições radicais” Solar Alvura Health Hotel

Também existem opções para celíacos, com adaptações sem glúten, assim como sugestões para vegetarianos e veganos. “Todo o menu é voltado para uma alimentação saudável e apetecível, porque tão importante quanto a perda de peso é ter uma comida saborosa”, explica Edgar Pereira, o chef executivo.

Outra particularidade deste hotel é a ausência de bebidas alcoólicas. “Teremos momentos de descontracção, com degustação de uma variedade de cocktails, mas todos sem álcool”, explica Eva Orsmond.

O Solar de Alvura conta com 21 quartos, spa, com salas de massagem e salão de beleza, hammam, piscina exterior, piscina marroquina, ginásio, tenda de ioga, varanda com vista para um imenso laranjal e áreas verdes.

Foto Não são servidas bebidas alcoólicas Solar Alvura Health Hotel