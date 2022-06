Azores Airlines já liga arquipélago a Nova Iorque

O primeiro voo da companhia aérea açoriana com partida de Nova Iorque aterrou no aeroporto de Ponta Delgada na manhã de 2 de Junho, inaugurando a ligação entre a cidade norte-americana e o arquipélago português.

A bordo viajavam “169 passageiros”, num voo inaugural que durou cerca de 4h45, indica a empresa em comunicado. Se alguns passageiros tinham como destino a ilha de São Miguel, outros “prosseguiram viagem para outras ilhas do arquipélago, mas também para destinos domésticos, como Lisboa e Porto, e ainda para destinos internacionais como Paris e Barcelona”.

O objectivo da companhia aérea açoriana será precisamente esse, ao fazer do arquipélago “uma placa giratória dos seus voos”, abrindo “novos corredores aéreos para quem deseja viajar entre os EUA e a Europa” ou mesmo para “os arquipélagos da Madeira, Canárias e Cabo Verde”, ao mesmo tempo que surge a oportunidade de alargar a escala nos Açores para uma escapadinha antes de aterrar no destino final.

“Para facilitar a vida aos que viajam e querem usufruir da conectividade das ligações da Azores Airlines, estão estabelecidos acordos de code-share com diversas companhias aéreas o que facilita a reserva, compra e viagem aos clientes de todas as companhias aéreas com as quais a Azores Airlines já tem acordos comerciais estabelecidos”, acrescenta a transportadora em comunicado.

A rota entre Ponta Delgada e Nova Iorque estende-se até dia 28 de Outubro de 2022, com voos às quartas, quintas, sextas e sábados. A partir de 20 de Junho, acresce uma ligação directa suplementar entre Nova Iorque e a Ilha Terceira, com viagens à segunda-feira, até 5 de Setembro.