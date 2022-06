França continua sem ganhar na Liga das Nações

A França continua com dificuldades para defender o título na Liga das Nações e, pela segunda vez consecutiva, não conseguiu segurar uma vantagem no ​Grupo 1 da Liga A. Após ser derrotada no Stade de France pela Dinamarca, os franceses estiveram a ganhar em Split, mas deixaram-se empatar pela Croácia e já estão a cinco pontos da Dinamarca, que derrotou em Viena a Áustria, por 2-1.

Três dias depois de iniciar a defesa do título com uma derrota em Saint-Denis frente à Dinamarca, Didier Deschamps mudou praticamente tudo em Split. Contra uma Croácia que tinha sido surpreendentemente derrotada com estrondo na primeira jornada pela Áustria (0-3 em Osijek), o técnico francês apenas manteve na equipa titular o cobiçado Tchouaméni, colocando em campo seis jogadores formados no PSG: Maignan, Kimpembe, Guendouzi, Diaby, Nkunku e Rabiot.

Sem Benzema, Griezmann e Mbappé, o ataque francês era entregue a três jogadores com menos estatuto, mas talento para dar e vender: Ben Yedder, Diaby eNkunku.

Do outro lado, Zlatko Dalic colocou no “onze” Modric, mas os croatas durante 80 minutos mostraram sempre muitas dificuldades para pegarem no jogo e, mesmo num ritmo lento e pouco acutilante, foram os franceses que mostraram mais vontade em atacar a baliza adversária.

No entanto, embora na primeira parte Nkunku tenha colocado em sobressalto a defesa croata num par de ocasiões, o zero no final dos primeiros 45 minutos reflectia o pouco interesse que a partida tinha despertado.

Sem mudanças ao intervalo, o jogo manteve a mesma tendência após o recomeço, mas após uma assistência de enorme qualidade de Ben Yedder, Adrien Rabiot bateu Livakovic, colocando os franceses em vantagem.

Com a Croácia a não mostrar capacidade para reagir, a França parecia caminhar tranquila para a vitória, mas, a menos de dez minutos do final, o defesa Jonathan Clauss derrubou na área Kramaric e o avançado Hoffenheim assumiu a responsabilidade de marcar a penalidade, batendo Maignan.

A partir daí, o jogo mudou e foram os croatas que estiverem mais perto de voltarem a marcar, mas o empate manteve-se até final, colocando Croácia e França com apenas um ponto ao fim de duas jornadas, e a cinco pontos da Dinamarca.

Em Viena, na outra partida do Grupo 1 da Liga A, uma falha de energia no Ernst-Happel atrasou o início do Áustria-Dinamarca em cerca de 90 minutos, mas o jogo acabou por realizar e terminou com mais uma vitória dos nórdicos: Hojbjerg e Larsen fizeram os golos dos dinamarqueses, Schlager marcou para os austríacos.

Nas restantes ligas, com a Rússia impedida de competir no Grupo 2 da Liga B, a Islândia somou o segundo empate: após empatarem em Israel, os islandeses receberam a Albânia, que fez a estreia na prova, num jogo que terminou numa igualdade a um golo.

Na Liga C, o Cazaquistão continua a surpreender. Após derrotar o Azerbaijão, os cazaques foram a Trnava vencer a Eslováquia: o veterano Aslan Darabayev fez o único golo do jogo.