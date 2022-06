Portugal ajuda o Museu Nacional do Rio a renascer, com 50 bolsas de doutoramento

A parceria foi anunciada no 204.º aniversário do museu destruído por um incêndio. Os alunos vão estudar nos dois lados do Atlântico, com aposta forte na biodiversidade.

No dia em que celebrou 204 anos, esta segunda-feira, o Museu Nacional do Rio de Janeiro quis mostrar que está a renascer das cinzas depois do incêndio devastador que, em Setembro de 2018, destruiu o palácio São Cristovão e 85% das colecções que ele albergava. O símbolo deste renascimento tomou a forma de um gigantesco esqueleto de baleia que promete ser uma das peças mais emblemáticas do museu quando este reabrir portas, o que se espera em 2027, quando terminarem as obras.