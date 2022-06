Mário Lúcio, Cabo Verde e Orquestra Gulbenkian: “Um sonho antigo e abraços ao virar da esquina”

O sonho era antigo e concretiza-se agora da melhor maneira num espectáculo inédito: Mário Lúcio, cantor, compositor e escritor cabo-verdiano, juntou-se à Orquestra e Coro da Fundação Calouste Gulbenkian para um concerto com apresentações marcadas para os dias 8 e 9 na própria Gulbenkian, em Lisboa (às 21h), dia 10 no Teatro Joaquim Benite, em Almada e que em Setembro de 2023 irá até Cabo Verde, às ilhas do Sal, São Vicente e Santiago. Na folha de sala da Gulbenkian, Mário Lúcio escreve que este concerto “nasceu da vontade de unir histórias, pessoas, culturas, povos e nações” e, para lá de “uma epopeia estética e pioneira”, impelia-o “a partilha luminosa, encontros, desejos de harmonia, intercâmbios e abraços.”