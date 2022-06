Segunda na TV: O Capitão, uma mulher de armas e um novo Rex na linha

CINEMA

O Fundamentalista Relutante

Nos Studios, 18h20

Changez Khan é um jovem paquistanês nos EUA, em início de carreira em Wall Street. Sente-se adaptado e aceite, mas tudo se altera com os ataques de 11 de Setembro. Começa a sentir um clima de desconfiança que o faz regressar à terra natal e abraçar as suas origens. Com argumento de Ami Boghani, a partir do livro de Mohsin Hamid, o filme é realizado por Mira Nair e interpretado por Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber e Kiefer Sutherland, entre outros.

Midway

AMC, 20h38

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

O Capitão

RTP2, 23h10

Ano de 1945. A guerra na Europa está prestes a chegar ao fim. Vários soldados alemães optam por desertar. Um deles é Willi, de 19 anos. Na fuga, encontra num automóvel abandonado um uniforme de capitão. Ao vesti-lo, sente-se investido de poder e estatuto. É então que, reunindo um grupo de desertores, inicia uma vaga de assassinatos e saques sem misericórdia. Estreado no Festival de Cinema de Toronto, um filme biográfico quase totalmente a preto e branco, realizado pelo alemão Robert Schwentke, sobre a verdadeira história de Willi Herold, um alemão julgado por crimes de guerra.

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

Hollywood, 2h20

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado, quando, ao procurar um modo de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira. Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida às personagens deste thriller político dirigido por John Madden e escrito por Jonathan Perera.

SÉRIES

Hudson & Rex

AXN, 22h

Estreia. Neste remake canadiano da série austríaca Rex, o Cão Polícia, o agente canino tem um novo parceiro: o detective Charlie Hudson (John Reardon), que acaba de chegar à cidade de St. John’s, na Terra Nova. As aventuras da dupla ficam em emissão às segundas à noite.

Fear the Walking Dead

AMC, 22h10

Final da sétima temporada da série-prequela de The Walking Dead, a saga zombie-gore-pós-apocalíptica radicada na novela gráfica homónima de Robert Kirkman. Passada numa paisagem devastada por um desastre nuclear que contaminou o ar e deixou poucos locais habitáveis aos sobreviventes, conta com o regresso de Madison Clark, a personagem de Kim Dickens que encabeçou as primeiras épocas da série.

Boa Vizinhança

Fox Comedy, 22h30

Arranca a quarta temporada da sitcom criada por Jim Reynolds e protagonizada por Max Greenfield e Cedric the Entertainer, em que uma família branca do centro-oeste americano se muda para um bairro em Pasadena, Califórnia, e tenta integrar-se numa comunidade predominantemente negra. No primeiro dos novos episódios, intitulado Bem-vindo à família, descobrem que há algo mais a ligá-los para além da “boa vizinhança”.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira fala com Ana Maria Caetano sobre uma vida dedicada à educação e marcada pela passagem da ditadura à democracia sendo filha de Marcelo Caetano.

DOCUMENTÁRIO

Viagens de Comboio pelas Costas Britânicas

Odisseia, 22h30

Estreia. Depois o termos visto em Grandes Viagens de Comboio pelo mundo, reencontramos Michael Portillo a embarcar numa jornada pelo litoral das Ilhas Britânicas. A série documental é debitada às segundas, com dose dupla de episódios. Nos de hoje, vai De Dunbar para Edimburgo e De Leith para Culross.