Varíola-dos-macacos: mais dez casos confirmados em Portugal, sobe para 153

Portugal atinge esta segunda-feira os 153 casos confirmados de varíola-dos-macacos. Já são mais de 850 pessoas infectadas em países onde a doença não é endémica, menos de um mês depois do primeiro caso confirmado no Reino Unido.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta segunda-feira mais dez casos de varíola-dos-macacos em Portugal. O total de casos confirmados desde o anúncio dos primeiros infectados, a 18 de Maio, sobe para 153, contribuindo para os mais de 850 casos confirmados em países onde a doença não é endémica.

Portugal é o país com mais infectados por milhão de habitantes em todo o mundo, sendo que em número absoluto apenas é ultrapassado por Reino Unido (302) e Espanha (186). Todos os casos confirmados de varíola-dos-macacos (vírus monkeypox, ou VMPX) são em homens, a maioria com menos de 40 anos.

Apesar de os casos confirmados até à data serem apenas de homens, tal não significa que apenas infecte este grupo da população. A transmissão realiza-se através de contacto próximo, bem como gotículas (tosse ou espirros) e contacto com materiais contaminados. “O contacto próximo entre pessoas existe em toda a população, em todas as idades, há contactos próximos e continuados em todas as pessoas. Não nos podemos focar nem na actividade sexual nem na prática sexual, porque é um erro. Toda a gente pode ser infectada”, disse ao PÚBLICO Margarida Tavares, porta-voz da DGS para este surto.

Os casos registados são quase todos circunscritos à região de Lisboa e Vale do Tejo, apesar de existirem pessoas infectadas no Norte e no Algarve.

Na última semana, a DGS apontava, num estudo publicado na revista científica Eurosurveillance, as saunas para encontros sexuais, as viagens ao exterior durante o período de incubação da doença, e o contacto com pessoas estrangeiras como pontos de exposição identificados nalguns casos em Portugal. Devido à falta de informação sobre os contactos prévios, estes locais de exposição não reflectem a maioria dos casos – apenas sete estiveram em saunas e quatro no exterior (no Brasil, Espanha e Reino Unido).

Um dos motivos de preocupação é a ausência de redes de contactos entre os infectados. Em Portugal, e de acordo com o estudo que juntou uma dezena de instituições portuguesas, apenas um dos infectados é um contacto de outro caso conhecido.

No início da semana passada, foram ainda emitidas as medidas de saúde pública em resposta ao surto de VMPX no país. A DGS recomenda aos casos confirmados ou suspeitos o isolamento físico, a privação de contactos próximos, a abstinência sexual e não partilhar roupa ou objectos, entre outras medidas elencadas pela autoridade de saúde nacional. O isolamento mantém-se perante um caso suspeito ou confirmado até à queda das crostas, que geralmente ocorre entre duas a quatro semanas depois das erupções cutâneas.

A DGS aponta, no entanto, que os contactos com casos suspeitos ou confirmados que não apresentem sintomas, não têm de ficar isolados, podendo continuar as suas actividades diárias.

Neste momento, ainda existem vários cenários para a origem do surto e a sua capacidade de disseminação. As duas hipóteses avançadas por investigadores e epidemiologistas apontam para uma circulação silenciosa do vírus ao longo de meses ou para um caso importado recentemente de um país onde a doença é endémica.

O anúncio dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, na passada sexta-feira, de que a sequenciação genética das suas amostras indica que podem existir dois surtos em simultâneo fora dos países endémicos pode trazer novidades – ou validar ambas as hipóteses. A sequenciação do genoma do vírus nos Estados Unidos mostrou que três dos dez genomas são distintos dos já publicados no actual surto, o que pode indicar que a disseminação é muito maior do que o esperado e que pode ter vários pontos de entrada.