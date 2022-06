As teorias da conspiração não são um debate intelectual, são um debate psicológico

Quando alguém começa a acreditar em teorias da conspiração, os factos deixam de importar. O PÚBLICO falou com vários especialistas que traçam a origem das teorias da conspiração, cultos e os motivos de crescerem em épocas de crise. As personagens mudam, mas as histórias são as mesmas há décadas: em 2022, a Rússia, as vacinas e a guerra na Ucrânia são os principais protagonistas.