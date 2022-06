“A visibilidade da saúde mental foi o único efeito secundário positivo da pandemia”

Na primeira fase da pandemia, “tivemos situações reactivas agudas” que se resolveram mais tarde “por adaptação”, mas “temos agora, e vamos ter no futuro, situações provavelmente mais graves e crónicas devido às consequências sociais”, afirma Ana Matos Pires, assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direcção-Geral da Saúde e coordenadora do serviço de psiquiatria da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo.