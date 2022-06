O jornalista de gravata

Mário Mesquita era para mim, com o sentido de humor que gosto de usar para enfrentar as contrariedades da vida, o jornalista de gravata, adereço que sempre o acompanhava em quase todas as ocasiões. Falava de forma calma e à maneira micaelense, pois nascera em S. Miguel que é um dos mais maravilhosos lugares do mundo. Mas, por detrás ou acima de uma formalidade correcta, estava um homem livre e de grande competência, um cidadão político, um verdadeiro jornalista que foi director do Diário de Notícias e professor.

A Universidade de Coimbra deve-lhe, em grande parte, a formação do curso de Jornalismo. Acompanhei-o, nesse início de uma nova linha de formação da minha Faculdade, com o João Roque, o Ludwig Scheidl e, depois, a Isabel Vargues. Não sei se se lhe deve, verdadeiramente, a concepção, pois as circunstâncias do lugar e do tempo a contrariavam. Perante uma grande quantidade de cursos, umas dezenas, considerava que a nossa Escola deveria formar, sobretudo, jornalistas de investigação e de temas culturais.

Mário Mesquita acompanhou-nos também, nessa altura, a Pontevedra, onde também se formou outro novo curso de Jornalismo, ligado à Universidade de Vigo. Não esquecerei a sua companhia em colóquios e nos infindáveis convívios, tão próprios dos nossos irmãos galegos. O Alberto Pena Rodríguez está lá para o recordar.

Deixou-nos no dia 27 de Maio e com ele vai desaparecendo uma geração de jornalistas que sempre usaram a objectividade e a crítica como instrumento da comunicação. Nunca o esquecerei, nunca o poderemos esquecer…

Luís Reis Torgal

Festa é festa

... Com os Santos Populares! Depois de praticamente dois anos, por causa da covid-19, esta festa bairrista, seja de regozijo para o nosso povo. A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, mostrou-se, e bem, preocupada com o aumento de casos desta pandemia, devido a aglomerações de pessoas, nos arraiais deste mês. Também, e bem, Graça Freitas, não defende o regresso obrigatório da máscara, mas aconselha cada pessoa a fazer a sua avaliação, e adoptar as medidas que considere adequadas. Nascido e criado, na minha velhinha Bica... pena tenho eu, face à minha longa idade... de logo à noite, não estar lá, com máscara ou sem ela... comer a velha sardinha assada, em cima do Pão! Como se dizia, quando por lá andava, “a Bica é linda...”

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

A liberdade de voto dos deputados

Volta a falar-se de os partidos darem liberdade de voto aos seus deputados, como é agora o caso da votação da lei da eutanásia. Parece que todos se esqueceram do artigo 155.º da Constituição que diz que “Os Deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções...” A liberdade de voto é pois um direito constitucional dos deputados que os partidos devem respeitar (ou pelo menos fingir que respeitam).

Por questões de governabilidade, acho que o artigo 155.ª da Constituição deveria ser alterado para impor disciplina partidária à votação de moções de censura ou confiança e orçamentos do Estado e apenas nesses casos.

Carlos Anjos, Lisboa

Ordens honoríficas

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Ordem da Liberdade. As ordens honoríficas destinam-se a distinguir serviços relevantes prestados ao país. Anteriormente, tinham sido distinguidos o cantor Marco Paulo, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, entre outros. A atribuição de ordens não deve cair na vulgaridade. O que dizer de milhares de anónimos que têm prestado importantes serviços a Portugal e nunca foram distinguidos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Dia mundial da bicicleta

Celebrou-se sexta-feira o dia mundial da bicicleta. Ainda bem que cada vez mais jovens, e não só, usam este meio de transporte para se deslocarem para o trabalho e em lazer, sendo por isso importante que as cidades se alterem de forma a incentivar este meio de transporte. Além disto é importante que os automobilistas respeitem na totalidade os ciclistas e que estes, também, passem a cumprir as regras de trânsito básicas, o que nem sempre fazem e que nunca é motivo de chamada de atenção pelas autoridades. É o respeito de uns pelos outros que tem que existir e, muitas vezes, não são só os automobilistas que não cumprem as leis.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora