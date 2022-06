Vulcão Bulusán entra em erupção nas Filipinas

Autoridades iniciaram operação de evacuação nas imediações do vulcão, localizado em Sorsogón, na zona Sul da ilha de Luzón.

As autoridades filipinas anunciaram este domingo que está em curso uma operação de evacuação na região de Sorsogón, no Sul da ilha de Luzón, depois de o vulcão Bulusán ter entrado em erupção e começado a expelir cinzas e vapor, numa coluna com cerca de um quilómetro de altura.

Citado pelo jornal Manila Times Paul Alanis, vulcanólogo do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, revelou que, ainda que, por enquanto, não tenha sido detectada lava, as cinzas já começaram a chegar às aldeias mais próximas e já se sentiram terramotos vulcânicos.

As autoridades das Filipinas elevaram o nível de alerta de 0 (normal) para 1 (perturbações ligeiras) depois da queda de cinzas nos municípios de Jubán e de Casigurán. Até ao momento, foram retiradas cerca de 60 famílias daquela região.

Os primeiros sinais da erupção foram detectados por voltas das 10h30 locais deste domingo, quando o vulcão expeliu um jacto de vapor e de cinzas durante 17 minutos. No total, já foram registados 77 deslizamentos.

O governador de Sorsogón, Francis Escudero, pediu à população que reside a num perímetro de quatro quilómetros em redor do vulcão que fique em alerta e emitiu avisos semelhantes às autoridades de Barcelona, Casigurán e Gubat.