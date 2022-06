Como fazer amigos em adulto? Há apps que ajudam

Quando se é criança, basta uma tarde no parque para encontrar novas amizades. Por outro lado, fazer amigos quando se é adulto nem sempre é fácil. Há menos oportunidades de conhecer pessoas novas fora do trabalho e da rotina do dia-a-dia. É o motivo de existirem cada vez mais apps para resolver o problema.

Tal como aplicações criadas para encontrar parceiros românticos, o smartphone pode ajudar a estabelecer amizades com pessoas que partilham ideias e hobbies. É um mercado em crescimento: uma análise de 2021 da empresa de capital de risco Andreesen Horowitz nota que serviços para fazer amigos são a categoria de apps móveis a crescer mais rapidamente nos EUA. A Ímpar reuniu três exemplos:

No Bumble também se fazem amigos

A app de romance Bumble (iOS, Android) também ajuda a encontrar amigos. É uma das três opções na app principal: amor, amizade (BFF) ou negócios. Na opção de BFF, o utilizador desliza por vários perfis até decidir com quem é que se quer ligar. Quando se encontra alguém que partilha os mesmos gostos, há um limite de 24 horas para iniciar uma conversa. O Bumble dá várias ideias para quebrar o gelo.

Slowly: para quem tem saudades de cartas

A Slowly (iOS, Android) quer que as pessoas voltem ao tempo em que escreviam longas cartas para amigos que estavam longe — sem pressa. A app sugere pares de correspondentes com base na língua e interesses comuns. Para evitar que o sistema se torne num chat, a app obriga as pessoas a esperar pelas cartas. O tempo que as mensagens demoram a ser enviadas baseia-se no tempo que uma carta física levaria a chegar aos utilizadores. Por exemplo, enviar uma carta de Lisboa à Califórnia pode demorar mais de 24 horas.

Foto A Slowly quer que as pessoas redescubram as amizades por correspondência DR

Unblnd ajuda a encontrar grupos de nicho

A Unblnd (iOS, Android) interliga utilizadores na mesma região geográfica a partir de interesses comuns. A app mostra vários cartões (por exemplo: “gosto de filmes”, “quero falar francês”, “cozinhar é a minha paixão”) que o utilizador aceita ou rejeita. No final, o utilizador pode aderir a grupos de chat entre pessoas que partilham os mesmos interesses. Não há espaço para fotografias; no Unblnd, o foco é fazer amizades com base em ideias que tenham em comum.