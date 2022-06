A amizade é um bem

Quando começaram a construir uma linda residência para idosos ao pé de casa, eu e uma amiga prometemos que nos inscreveríamos ali, onde envelheceríamos com um par de agulhas, muitos livros e incursões semanais ao cabeleireiro. Tínhamos 40 anos e os nossos maridos disseram-nos: “Vão vocês, que nós vamos viajar!” Envelhecer juntos é o sonho de muitos amigos e a jornalista Sandra Nobre foi ao encontro daqueles que estão já a concretizar esses planos: são homens e mulheres que sabem que podem contar uns com os outros.

A psicóloga Clementina Almeida fala-nos da importância da amizade desde a infância e a enfermeira Carmen Garcia lembra como esta é vital para fugir à solidão. A jornalista Teresa Serafim foi até ao Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, tentar perceber melhor por que temos a necessidade de ter amigos. Afinal, essas são as relações que nos fazem felizes e nos completam — como nos contam os cronistas Madalena Sá Fernandes e João da Silva; e os actores que a jornalista Inês Duarte de Freitas reuniu para falarem sobre a amizade que os une: Jessica Athayde e Inês Castel-Branco; João Baião e Cristina Oliveira; Vera Kolodzig e Ana Varela; Joana Ribeiro e Kelly Bailey.

Já Sandra Nobre juntou gente que contraria o ditado “amigos, amigos, negócios à parte”. Também a amizade une as designers de interiores Teresa Pietras Torres e Madalena Sousa Cabral que fazem propostas para prepararmos a nossa casa para receber os amigos; assim como Miguel Mesquita, Teresa Cameira e Vânia Ribeiro desenharam uma refeição de partilha. Afinal, diz o chef norte-americano Art Smith, é imperativo sentarmos o mundo à mesa para conversar.

Este sentido de comunidade é constantemente realçado pela filósofa Joke J. Hermsen, que critica o neoliberalismo por reduzir o ser humano à sua individualidade, esquecendo que este precisa do outro para viver.​ A jornalista Ana Isabel Ribeiro foi conversar com os mais jovens e perceber como gerem as suas amizades online e se as chegam a tornar presenciais, ao passo que Karla Pequenino dá propostas de aplicações para quando não é fácil fazer amigos. E quando as amizades são tóxicas? A health coach Ana Rita Faria tem a resposta.

Ana e Isabel Stilwell questionam se pais e filhos podem ser amigos e, por falar em família, a jornalista Nina Muschketat foi a Itália conhecer a fábrica da Max Mara e Joana Amaral Cardoso conversou com uma das descendentes do fundador, Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti. A Inês Duarte de Freitas foi à Suíça conhecer o Reverso, um ícone da Jaeger-LeCoultre.​ No campo da beleza, a jornalista Rita Machado escreve sobre as tendências na área da cosmética e eu fui a Amesterdão para conhecer um spa diferente, que proporciona massagens, mas ao cérebro. Um dia destes, eu e a minha amiga convidamos os nossos maridos e levamo-los ao spa!