Norte-americanos ultrapassam chineses e passam a liderar “vistos gold

Pela primeira vez desde a criação do regime de autorização de residência para investimento (ARI), os cidadãos chineses poderão perder o primeiro lugar da lista das nacionalidades que obtêm o maior número dos chamados vistos “gold”. No arranque deste ano, esse lugar passou a ser ocupado pelos norte-americanos, que prolongaram o aumento da procura já sentido desde 2019 e são agora a principal nacionalidade a investir em Portugal no âmbito deste regime, depois de ultrapassarem também o Brasil. Já os russos, que desde o início têm estado entre as nacionalidades com maior número de vistos concedidos, desapareceram da lista dos “dez mais”, no ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia.