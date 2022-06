Rafael Nadal, a lenda, conquista Roland Garros pela 14.ª vez

A história de Roland Garros no presente século confunde-se, em larga medida, com a de Rafael Nadal. Rei e senhor do torneio mais relevante do ténis em terra batida, o espanhol reforçou ainda mais o seu estatuto de lenda ao vencer, neste domingo, Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), conquistando a prova pela 14.ª vez.

A 30.ª final para o maiorquino em torneios do Grand Slam foi de domínio absoluto. Sem nunca ter perdido uma final em Roland Garros, Nadal mostrou a solidez do costume do fundo do court, fez bom uso dos seus jogos de serviço e foi quebrando a confiança de Ruus, impondo-se por 6-3 no primeiro set.

No segundo parcial, a receita repetiu-se. Impotente para contrariar um adversário que foi sempre francamente superior, o norueguês permitiu dois breaks e voltou a perder por 6-3. Nadal estava imparável e nem precisou de carregar demasiado no acelerador até final.

Com nove jogos de serviço ganhos ininterruptamente, entre o segundo e o terceiro sets, o recordista de Roland Garros (agora quase com o dobro dos títulos do segundo melhor, o francês Max Decugis, que venceu a prova por oito vezes, todas antes da Era Open) já praticamente não tinha oposição.

Com 5-0 no marcador, o objectivo de Casper Ruud passara a ser apenas não ficar a zero no derradeiro parcial, mas voltou a tremer no último jogo de serviço. Nadal, que por essa altura já somava 33 winners, chegou a 0-30, ainda viu o norueguês reduzir para 15-30, mas com uma pancada de esquerda ganhou direito a dois match-points. Falhou o primeiro, ao segundo acertou em cheio na linha. E conquistou o 22.º título do Grand Slam.