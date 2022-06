Palcos da semana

O activismo das Pussy Riot ressoa no Porto e em Lisboa. À Invicta vai também o Primavera Sound, enquanto a capital mergulha n’ As Ondas . Chrysta Bell lança-se numa minidigressão pelo país. E a Covilhã prepara-se para as artes urbanas de mais um Wool.

Alien futurista

Para David Lynch, Chrysta Bell é uma musa em forma de sexy alien. Ela, por seu lado, descreve-o com mentor e inspiração. A colaboração vem de longe. Pertence-lhe a voz da canção Polish poem, que se ouve no filme Inland Empire. Também entrou em Twin Peaks: The Return. Já lançaram dois discos juntos. Se chamamos o realizador-músico à conversa, é por ser indissociável do plano onírico, etéreo e teatral em que Chrysta Bell se move. O reencontro com a cantora (e compositora, actriz e modelo) norte-americana, que foi sendo adiado pela pandemia, concretiza-se agora, em quatro datas integradas na digressão sustentada por uma odisseia musical futurista chamada Midnight Star, o álbum que lançou no início deste ano.

GUARDA Teatro Municipal

Dia 8 de Junho, às 21h30

Bilhetes a 15€ CASTELO BRANCO Cine-Teatro Avenida

Dia 9 de Junho, às 21h30

Bilhetes a 10€ ARCOS DE VALDEVEZ Casa das Artes

Dia 10 de Junho, às 22h

Bilhetes a 5€ LISBOA Auditório Carlos Paredes

Dia 11 de Junho, às 21h30

Bilhetes a 15€

Da Rússia, com activismo

Desde 2012 que as Pussy Riot têm Putin no seu encalço. Por causa da “oração punk” que fizeram na Catedral de Moscovo – um protesto contra a opressão do regime, sobretudo em questões de género – foram presas e perseguidas. Mas o grito do colectivo feminista russo fez-se ouvir pelo mundo, gerando ondas de apoio de toda a sorte. Hoje, esse grito ecoa ainda mais. Com elas vêm os traumas e o pânico face à Guerra na Ucrânia, mas também um sentido activista urgente e inabalável, que se expressa em concertos como o que Paredes de Coura viu em 2018 e que o Porto e Lisboa se preparam para presenciar.

PORTO Casa da Música

Dia 8 de Junho, às 22h

Bilhetes a 20€ LISBOA Capitólio

Dia 9 de Junho, às 21h30

Bilhetes a 22€

Meia volta e As Ondas

N’As Ondas do Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quando Eu Disser, os solilóquios do romance de Virginia Woolf são transpostos para um ambiente artificial: um estúdio de chroma que permite mudanças constantes. Ora é espaço de brincadeira, ora de socialização, ora de luto. É assim que o grupo cria um “aparente não-lugar” que permite construir “as paisagens plásticas e emocionais que estas seis figuras atravessam”, desde a infância até à idade adulta. É mais uma investida da companhia aos conceitos de envelhecimento e passagem do tempo – depois de Joyeux Anniversaire –, que aqui se interseccionam com outros como individualidade e comunidade. Criada e interpretada por Alfredo Martins, Anabela Almeida, Duarte Guimarães, Luís Godinho, Sara Duarte e Tânia Alves, a peça baseia-se na tradução do romance por Francisco Vale.

LISBOA Teatro da Politécnica

De 8 a 25 de Junho

Terça a sábado, às 21h

Bilhetes a 10€

Primavera, finalmente

Nick Cave, Tame Impala, Pedro Mafama, Beck, Pavement, Gorillaz, Interpol e Dinosaur Jr. fazem parte do cartaz da versão portuense do Primavera Sound, que está prestes a matar, finalmente, as saudades do Parque da Cidade, acumuladas à conta dos adiamentos provocados pela pandemia. Perfila-se também como o primeiro momento para saciar a sede dos grandes festivais. Estes nomes são apenas alguns dos chamarizes da nona edição. Mas há mais quatro palcos, para além do principal, a disputar a atenção dos festivaleiros ao longo de três dias de música, num total de 66 actuações.

PORTO Parque da Cidade

De 9 a 11 de Junho (horários aqui)

Bilhetes a 70€ (dia) e 155€ (passe)

Cidade cheia de Wool

Tecido na malha urbana da Covilhã, o Wool volta a encher fachadas, empenas, paredes, muros e o que mais se preste às mãos dos street artists, recheando ainda mais um roteiro de arte urbana que vem enfeitando a cidade desde 2001 – é o mais antigo festival do género no país – e conta com obras de Vhils, Bordalo II, Pantónio e muitos, muitos outros. As propostas dos catalães Cinta Vidal e Reskate e dos portugueses Ruído, Francis.co e Nuno Sarmento sobressaem no grupo de artistas convocados. No programa paralelo entram acções comunitárias, conversas, exposições, workshops, visitas guiadas (a pé ou de tuk-tuk) e um concerto de Fred.