Vítimas de violência doméstica em risco com nova lei das comunicações electrónicas, alerta Protecção de Dados

A nova proposta de lei das Comunicações Electrónicas, que foi entregue pelo Governo no Parlamento, pode colocar em risco as vítimas de violência doméstica, ao expô-las perante o agressor, avança o Jornal de Noticias (JN).

Num parecer enviado ao Parlamento, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) condena o facto de o diploma não proibir a divulgação de chamadas feitas para linhas de apoio na factura detalhada das telecomunicações, o que considera um retrocesso face ao quadro legal em vigor.

Refere o JN que 61,8% dos pedidos de ajuda feitos à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) foram através de contacto telefónico em 2021, correspondendo a mais de 9500 solicitações.

No parecer enviado ao Parlamento, a CNPD chama a atenção para o número 5 do artigo 122.º daquela proposta de lei, no qual se lê que, “nas facturas detalhadas, não é exigível a identificação das chamadas facultadas a título gratuito, incluindo as chamadas para serviços de assistência”.

Para a CNPD, “não ser exigível não é o mesmo que ser proibido ou não dever constar” da factura do telemóvel e tal formulação “impacta significativamente nos direitos e liberdades dos utilizadores, em especial quantos os utilizadores integrem o mesmo agregado familiar, por não garantir a ocultação de chamadas de assistência e apoio, por exemplo, em contexto de violência doméstica”.