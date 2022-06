Já há 18 novas licenciaturas aprovadas para o próximo concurso de acesso ao superior

O processo de acreditação das formações que as universidades e politécnicos querem criar ainda se prolonga até meados do mês. Boa parte dos cursos estão ligados a projectos financiados pelo PRR, o que pode implicar mudanças na fixação de vagas.

Os estudantes do secundário estão a menos de duas semanas do início da 1.ª fase dos exames nacionais, o último passo antes de poderem concorrer ao ensino superior e há, pelo menos, 18 novos cursos a que vão poder candidatar-se. Estas são as formações já aprovadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), que ainda está a verificar mais algumas dezenas de propostas, pelo que este número ainda pode aumentar até ao momento em que as universidades e politécnicos terminem o processo de fixação de vagas.