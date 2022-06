Começa o mês do orgulho LGBT+: um calendário com as marchas de todo o país

De uma ponta à outra do país, o orgulho LGBT prepara-se para sair à rua. As marchas começam já este sábado, 4 de Junho, na Covilhã, e estendem-se até Outubro.

4 de Junho – Covilhã

É a primeira marcha LGBT na Covilhã. Está marcada para este sábado, 4 de Junho, às 15 horas, com início no Jardim do Goldra, devendo depois passar pelo Hotel Santa Eufémia, pela Rotunda do Rato, Arco da UBI, terminando na Câmara Municipal.

“Sabemos que é nas cidades, vilas e aldeias do interior, onde não usufruímos do anonimato das grandes cidades, onde não existem organizações de apoio à comunidade LGBTI+, que quem aqui nasce ou vive se vê obrigado a deixar a terra onde nasceu ou onde gostava de viver, não só em busca de mais oportunidades, mas também em busca de mais inclusividade”, lê-se no manifesto.

10 de Junho - Sintra

Também em Sintra se marcha pela primeira vez. Com um programa dedicado à temática LGBT previsto para os dias 6, 7, 8, 9 e 10 de Junho, é no último dia, pelas 18 horas, que acontece a manifestação. Ponto de encontro: em frente à Escola Visconde de Juromenha.

11 de Junho - Aveiro

Às 16 horas, no Cais da Fonte Nova, Aveiro reúne-se para mais uma marcha LGBT, depois de, em 2021 ter assinalado a luta apenas com uma concentração no Largo do Rossio. “Voltaremos a percorrer as ruas da cidade, enchendo-as de cores, de orgulho e de luta”, lê-se no Instagram da marcha.

18 de Junho - Lisboa

Depois de dois anos com cancelamentos devido à pandemia, as ruas de Lisboa voltam a encher-se. A 23.ª edição da marcha está marcada para as 17 horas, do Príncipe Real à Ribeira das Naus. “Todas as pessoas estão convidadas a ocupar as ruas de Lisboa. A MOL (Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa) será não só um evento de celebração das conquistas alcançadas, mas também de alerta para aquelas que ainda precisam de ser”, escrevem os organizadores no Instagram.

19 de Junho - Bragança

Pela terceira vez, com interregno nos anos de pandemia, Bragança volta a celebrar o orgulho LGBT. Não há ainda informação complementar, mas a organização pode ser contactada através do email co.marchalgbtq.bgc@gmail.com.