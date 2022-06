Já começou o baile

Não costuma ser tão cedo que isto acontece. É a primeira vez que acontece no princípio de Junho. Ou no primeiro dia em que há sardinhas de jeito. Mas ontem aconteceu: eu era o único português a almoçar numa esplanada cheia de turistas. Para mais, a Maria João estava para Lisboa e eu não sou completamente português, por muito que me custe lembrá-lo numa hora destas.