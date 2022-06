Combater a fraude nos fundos públicos

Sendo certo que não se pode colocar um polícia junto de cada utilizador de fundos públicos, também não se pode ficar no outro extremo, que é aprovar administrativamente os projetos e a partir desse ponto deixar em “roda livre” as entidades que beneficiam dos fundos.

No dia 24 de maio o PÚBLICO titulava DCIAP e PJ investigam suspeitas de desvios em três milhões de euros de fundos europeus. Outros meios de comunicação pegaram no assunto, apenas variando no montante do desvio, que estaria entre três e seis milhões de euros. Apesar do montante envolvido, a notícia não mereceu reação percetível dos leitores e rapidamente desapareceu das manchetes.