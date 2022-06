Carta aos jovens europeus

Ninguém sabe como será o mundo quando vocês forem adultos, mas penso que faz sentido fazer-vos três pedidos. Inspiro-me nas imagens que diariamente vejo da Ucrânia (país cada vez mais destruído pelo invasor russo) e dos Estados Unidos (país onde o poder político não tem lucidez nem coragem para pôr termo ao crescente número de massacres nas escolas).

Acreditem que: 1.º A vida pode ser bela e empolgante. Tudo está nas nossas mãos; 2.º. As únicas guerras que são legítimas são aquelas a que Fernando Pessoa chamou Bellum sine Bello (Guerra sem Guerra); 3.º. Se é vital para a União Europeia aumentar o orçamento para a defesa, é ainda mais importante aumentar o orçamento para a educação e cultura. Só assim conseguiremos fazer Bellum sine Bello.

Termino com dois provérbios russos (que os senhores do Kremlin parecem ignorar): 1.º. A Liberdade mais do que um direito é uma obrigação; 2.º. No seu ninho, a gralha arranca os olhos ao abutre.

José Cymbron, Lisboa

O ovo no cu da galinha...

Título redutor, bem o sei. Mas parece-me adequado para tocar no cerne do assunto. Que é o governo, no Orçamento de Estado, contar com uns largos milhões de euros (129, julgo saber) das multas de trânsito a cobrar. Lembram-se dos pagamentos por conta no IRS? É parecido, só que aí ainda podíamos pensar que haveria um planeamento com algum racional, baseado num conjunto de pagantes que, depois, “pagavam e não bufavam”. Agora, imaginar quantas infracções vão haver?! A não ser... ai que me está a fugir o pensamento para o mal... Será que esta novidade de instalar - ou pôr funcionantes - dezenas de radares de velocidade, ao mesmo tempo que se baixa esta para 50km/hora, em Lisboa, não será a prova que a premonição do Orçamento de Estado é mesmo somente isso, uma premonição... agora com empurrão para fazer receita?

E, já que estou com a cabeça no “mal”, para onde vai o dinheiro? Para o central Ministério das Finanças ou para a câmara municipal? Para os dois, por certo. E, continuando a “puxar o fio”, centralidade ou descentralização, tão na berra? Ou há conluio que nós não vemos? Vou voltar a ser “bonzinho” e fico por aqui.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Privado e público

Pelas 15h30 do dia 30 de Maio expedi pelos CTT um documento para ser entregue em Lisboa no dia seguinte, sem falta. Paguei 8,27 euros para seguir em expresso. Momentos depois recebi mensagem dizendo que seria entregue até às 19 horas do dia seguinte e que seria avisada da entrega. Dia 1 de Junho, pela manhã, nova mensagem dizendo que a entrega teria lugar até às 19 horas desse dia. Dia 2, pelas 10h30, recebo mensagem “como não estava na morada, pode levantar encomenda em (...) até dia 9 de Junho”. Assim funcionam os CTT desde que foram privatizados!

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Uma cronista tendenciosa

Li o artigo da advogada Carmo Afonso – aliás, não deixo de ler os seus textos desde que é colaboradora recente do PÚBLICO mesmo não concordando, na maior parte dos casos, com a sua narrativa - intitulado “Armas, álcool, guerra e algumas incoerências” (PÚBLICO de 1 de Junho).Na verdade, devo dizer que a forma como Carmo Afonso aborda e explana determinados assuntos não me cativa, nem me entusiasma (pelas incoerências, pelas distorções e pelas omissões). Ou seja, a sua mundividência não encontra eco na minha. Poderia dar exemplos que me desagradam nos seus textos – o espaço é exíguo - mas vou ater-me ao artigo publicado no pretérito dia 1 de Junho. A dado passo escreve Carmo Afonso: “(…) a existência de pessoas armadas, mesmo que para sua defesa ou dos seus pertences, é um factor de insegurança. Mais, o direito a ser portador de uma arma pode traduzir-se numa licença para matar”. Aqui está o exemplo de uma visão parcial, retorcida e tendenciosa. Por isso pergunto: possuir armas será mesmo só um” factor de insegurança”? Será mesmo “uma licença para matar? Em certos aspectos não será antes “um factor de segurança”? Não será também” um factor de dissuasão e de legitima defesa relativamente a assaltantes, marginais e bandidos de toda a espécie que pululam na nossa sociedade sempre à espreita de praticar o mal?”

António Cândido Miguéis, Vila Real