Passo a passo, até ao topo do Kilimanjaro

Há conquistas que valem para uma vida inteira, passe ainda o que passar. A Bárbara Baldaia nunca imaginou que seria capaz de chegar ao tecto de África: ao Pico Uhuru, 5895 metros, o ponto mais alto do Kilimanjaro, na Tanzânia. Conseguiu com esforço, suor e lágrimas e conta-nos hoje essa jornada de dor e superação que, apesar de um percalço, teve final feliz. Pelo meio de floresta húmida, paisagem semidesértica e neves eternas, vamos na passada dela contemplar o esplendor da natureza.

Na Quinta da Ponte da Capinha, no Fundão, contempla-se a placidez do campo numa casa que guarda muitas memórias de família. O Luís Octávio Costa passou uns dias a olhar para o campo de milho e a descobrir as histórias que contam os napperons na parede. A antiga vida da quinta dos bisavós de Júlia já não está esquecida numa arrecadação.

Em Ílhavo, a Maria José Santana foi tentar perceber se Pedro Anjos é um actor-cozinheiro ou o contrário. Prestes a estrear a sua terceira longa-metragem, o actor e produtor que também é proprietário e cozinheiro do restaurante Bluefin, na praia da Barra, confessa que não consegue escolher entre os dois mundos. “Sinto que nasci para os filmes, mas também sinto que nasci para os restaurantes”, solta o protagonista da semana.

À volta da mesa, começamos no Aurora, em Loulé, onde a Mara Gonçalves foi conhecer a proposta gastronómica do chef Vítor Veloso, que dá brilho aos produtos algarvios. O Edgardo Pacheco, em mais uma paragem dos Guardiães do sabor, dá-nos a conhecer as manteigas Coimbra, que são artesanais e feitas nos arredores de Lisboa. Por fim, o Rafael Tonon antecipa como será a nossa relação futura com os restaurantes – passará pelo mercado digital, com as aplicações e serviços a tomarem cada vez mais conta de parte do negócio. Vale mesmo a pena ler. Assim como também é obrigatória a crónica do Miguel Esteves Cardoso, que nos apresenta ao senhor Rui, uma enciclopédia da charcutaria.

Nos vinhos, o Pedro Garcias volta ao tema do selo Trust and Respect, projectado para arrancar no Douro, mas anuncia que já é um flop. O José Augusto Moreira e o Manuel Carvalho contam o que há de novo para provar.

Ficam para a fim a crónica da leitora Nair Alexandra, que recorda a sua passagem por Bilbau, e a aventura da Nina Muschketat, que foi à Nazaré experimentar pranchas de surf eléctricas que nos permitem “voar” sobre a água.

Por hoje é tudo. Volto no próximo sábado com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

