Engarrafado há um ano, o Colinas do Avesso 2016 é um vinho quase modelar e mostra já um lado mais frutado que floral, macio, elegante, com complexidade e grande harmonia.

Casta em notória ascensão, a Avesso começa a extravasar o seu berço natural na sub-região de Baião, subindo das margens do Douro até zonas mais altas nas proximidades do Tâmega, em solos graníticos e com resultados auspiciosos.