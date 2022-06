A corrida mais perigosa do mundo: liberdade para arriscar a vida

A Ilha de Man é um pedaço de terra no mar da Irlanda que passa um ano inteiro adormecido, menos as duas semanas em que acontece o Manx TT (Tourist Trophy), uma corrida de estrada num circuito de 60,7km que passa por aldeias e montanhas feito em velocidade vertiginosa. É uma das provas de motociclismo mais famosas do mundo, mas é também a mais perigosa. Em 2022, depois de dois anos de interrupção, a corrida da Ilha de Man voltou à estrada e já fez mais uma vítima, a 259.ª, o galês Mark Purslow, que não sobreviveu a um acidente durante uma sessão de treinos. Mas quem nela participa considera esta corrida singular como uma celebração de vida, mesmo com um perigo mortal a cada curva.