Benfica iguala meia-final da Liga em derby com agressões

Um derby emocionante, mas manchado por vários incidentes dentro de pista, que incluíram agressões. Foi assim o Benfica-Sporting, relativo às meias-finais do play-off do campeonato de hóquei em patins. Os “encarnados” venceram por 3-2 e igualaram a eliminatória, mas o encontro acabou num clima de tremenda tensão.

O Benfica entrou praticamente a ganhar no jogo, com um desvio de Pablo Alvarez ao segundo poste, após passe de Edu Lamas. Alessandro Verona empatou a cinco minutos do intervalo, mas por essa altura já os anfitriões se tinham queixado de uma agressão de Ferran Font ao guarda-redes Pedro Henriques (uma stickada na zona do pescoço).

Antes do intervalo, porém, o marcador voltou a funcionar. Lucas Ordoñez, primeiro de penálti, e depois com um remate potente colocou as “águias” na frente e as equipas recolheram aos balneários com 3-1 no placard.

No segundo tempo, o Benfica chegou a festejar o 4-1, mas o lance seria invalidado e foi mesmo o Sporting quem reduziu, com um remate de primeira de Toni Pérez, ao segundo poste.

Nos instantes finais do encontro, instalou-se a confusão depois de um desentendimento entre Lucas Ordoñez e Ângelo Girão. O guarda-redes do Sporting atingiu o argentino e, pouco depois, foi João Souto a acertar com o stick no abdómen do avançado do Benfica.

As escaramuças prosseguiram e quem acabou por ver o cartão vermelho foi Henrique Magalhães, que na altura estava no banco do Sporting, mas atingiu com um soco o argentino Pablo Alvarez.

Já após o apito final, até o presidente do Benfica, Rui Costa, desceu das bancadas para acalmar os ânimos, num pavilhão praticamente cheio.

O terceiro encontro entre as duas equipas está agendado para terça-feira, às 20h, no pavilhão João Rocha.