Benfica entra a ganhar na final da Liga de basquetebol

Um triunfo por 79-58 sobre o FC Porto deixa o Benfica em vantagem na final do play-off da Liga portuguesa de basquetebol. No pavilhão da Luz, em Lisboa, os “encarnados” mostraram grande acerto nos lançamentos longos e lideraram a partida do início ao fim.

O primeiro período, de maior equilíbrio, terminou com 17-14 para as “águias”, com o jogo exterior (43% de eficácia) a ser a solução maioritariamente encontrada para a forma agressiva como as defesas estavam a exibir-se. Uma tendência que se tornou ainda mais visível no segundo quarto, com o Benfica a alargar a vantagem para os 40-26 registados ao intervalo.

Com Betinho Gomes e Frank Gaines muito eficazes nas acções ofensivas e Dennis Clifford e Ivan Almeida muito fortes na defesa da tabela do Benfica, o FC Porto foi sentindo dificuldades em reentrar na discussão do resultado. E a baixa eficácia nos lançamentos de três pontos (18% no total) contribuiu para o 62-41 à entrada para o derradeiro período.

A vantagem confortável permitiu aos “encarnados” gerirem os últimos 10 minutos com mais à vontade. A 2m30s do fim a margem era já de 23 pontos e o melhor que os “dragões” conseguirem foi reduzir para 21, fechando este primeiro embate da final com uma derrota que deixa o rival na frente da eliminatória.

O segundo encontro está agendado para a próxima segunda-feira, às 19h00, novamente no pavilhão da Luz, sendo que o o terceiro encontro terá lugar no Dragão Arena, no Porto.