Belenenses conquista Taça e faz “dobradinha” no râguebi

Triunfo sobre a Agronomia, por 25-20, no CAR do Jamor, contou com a eficácia e a inspiração de Francisco Menéres.

O Belenenses conquistou neste sábado a Taça de Portugal de râguebi, após bater a Agronomia por 25-20, numa final em que o pragmatismo se sobrepôs à qualidade de jogo, valendo aos “azuis” a pontaria afinada de Francisco Menéres.

No ventoso campo A do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, o médio de abertura dos “azuis” registou 100% de eficácia nos pontapés aos postes e assinou 20 dos 25 pontos da equipa, revelando-se decisivo, tal como na final do campeonato nacional, conquistado também pelo Belenenses, há duas semanas.

A equipa orientada por João Mirra conseguiu, portanto, a “dobradinha”, ao vencer a segunda prova mais importante do calendário nacional pela segunda época consecutiva — e sexta no seu historial

O início do jogo nem foi auspicioso para a equipa do Restelo, que viu a Agronomia chegar ao ensaio aos 34 segundos, com uma entrada fulgurante de Ethan Cutler. Domingos Cabral errou a transformação para os agrónomos, naquele que foi o seu único pontapé que falhou o alvo, mas aumentou a vantagem dos “verde e brancos” para 8-0 aos 17 minutos, antes de começar a “lição” de eficácia de Menéres, dois minutos depois.

Um ensaio de Tomás Sequeira (34’), em “maul” dinâmico, transformado por Menéres, permitiu ao Belenenses reduzir para 11-10 e uma penalidade do abertura, nos descontos (40+1’), colocou a equipa em vantagem pela primeira vez, mas ainda seria a Agronomia a sair na frente para o descanso (14-13), graças a Domingos Cabral.

Cabral (44’ e 48’) ainda voltou a aumentar a vantagem da equipa da Tapada da Ajuda para sete pontos (20-13), mas o Belenenses, apesar de uma exibição pouco inspirada, foi aproveitando os erros da Agronomia para recuperar e passar para a frente do marcador, sempre por Menéres (50’, 66’, 75’, 80+1’).

A vitória acabou por assentar bem aos “azuis”, num encontro em que, apesar de nem sempre se terem mostrado tranquilos quando em desvantagem, foram avassaladoramente superiores nas “mêlées” e capitalizaram a maior experiência em relação ao adversário.