Ministério Público fez buscas na Odebrecht Portugal

Alegadas suspeitas na adjudicação da barragem do Baixo Sabor estão no centro das buscas.

O Ministério Público (MP) fez buscas esta quinta-feira na empresa Odebrecht Portugal, no âmbito do processo EDP/CMEC.

“No âmbito do designado Processo EDP/CMEC, dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), realizaram-se, no dia de hoje [quinta-feira], buscas à empresa Odebrecht Portugal”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ do DCIAP.

O Observador avança que as buscas se prendem com suspeitas pagamentos de 4,7 milhões de euros de alegadas ‘luvas’ que a construtora brasileira terá pago pela adjudicação da barragem do Baixo Sabor. Esta será ainda, diz o mesmo jornal, uma última tentativa das autoridades identificarem a quem se refere o nome de código “Príncipe” – um dos presentes na contabilidade paralela da Odebrecht identificado durante a Operação Lava Jato.

De acordo com o DCIAP, as “diligências de recolha de prova, presididas pelo Ministério Público, foram operacionalizadas pela equipa multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por elementos de diversos Órgãos de Polícia Criminal”.

Este processo já tinha motivado a realização de buscas a 25 de Maio, quando as autoridades se deslocaram a apartamentos da mulher do antigo ministro Manuel Pinho, Alexandra Pinho, que também é arguida no caso EDP, e tiveram como objectivo encontrar documentação e investigar a aquisição deste património imobiliário. No total foram sete buscas domiciliárias realizadas em apartamentos em Lisboa.