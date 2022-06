Não, a pandemia ainda não acabou

Os alertas de Raquel Duarte são importantes e chegam no momento certo. Há muito que só depende de nós.

Não temos da pneumologista Raquel Duarte a ideia de ser uma perigosa pirómana sempre pronta a agitar fantasmas da pandemia onde eles não existem — pelo contrário, tem sido porventura o principal rosto da sensatez e do discernimento científico no aconselhamento que tem dado ao Governo nesta área. Por isso mesmo, vale a pena reter duas ou três ideias que transmitiu na entrevista que ontem deu ao Diário de Noticias e à TSF sobre a situação actual da covid-19 no país.