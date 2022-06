“Fazer mais e melhor” para quem?

Os resultados eleitorais de domingo já são arqueologia. O desafio, como aqui já escrevi, é provar que o PSD não está destinado a ser um médio partido mas pode ainda agregar uma boa parte do eleitorado.

Parto do título de um longo artigo de opinião que o ex-Presidente da República e ex-primeiro-ministro, detentor de duas históricas maiorias absolutas, Cavaco Silva, escreveu esta semana para responder ponto por ponto ao discurso de António Costa na tomada de posse do seu primeiro executivo absoluto. Um artigo interessante, com ironia, conselhos, desafios, muitas farpas e em que até apelida o socialista de “colega”. Para quem gosta de política, pode-se até dizer que é divertido.