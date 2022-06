Governo e PSD mostram abertura para conciliar soluções sobre acesso a metadados

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, apelou a um “amplo consenso” na Assembleia da República sobre o regime de acesso aos metadados (dados de comunicações electrónicas) para fins de investigação criminal, depois de o líder da bancada do PSD, Paulo Mota Pinto, ter avançado com uma solução futura sobre a matéria no sentido de chegar a uma “convergência” com o Governo. A conciliação entre as duas partes, apesar de algumas críticas, marcou o debate potestativo, agendado pelo PSD, e em que estiveram em discussão a proposta de lei do Governo e projectos do PCP, do Chega e da bancada social-democrata.