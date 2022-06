Desordem Mundial, o novo podcast da rede do PÚBLICO: discutir política internacional em tempos anárquicos

Uma actualidade internacional que é tudo menos ordenada precisa de ser discutida e analisada. É esta a proposta do podcast Desordem Mundial, protagonizado por Alexandre Guerra, Diogo Noivo e Cátia Moreira de Carvalho.

Em poucas palavras, Alexandre Guerra, uma das vozes do programa, explica o conceito: “É um podcast com três amigos que, de forma séria, tenta debater, analisar e discutir os temas da actualidade, tentando dar um contributo mais arejado, que tenha alguma novidade”.

E a nova casa é o @Publico!



Primeiro episódio dia 7. https://t.co/TtXDBaI8Yy pic.twitter.com/VrmXhYhp3W — Desordem Mundial (@DesordemM_Pod) May 31, 2022

O mestre em ciência política explica que os temas que são trazidos para debate nem sempre são os mais esperados. “Muitas vezes tentamos ir à procura de assuntos que não estão no topo da agenda mediática, mas que são igualmente importantes para o desenrolar dos temas mundiais”, explica.

Desordem Mundial surge como uma evolução do podcast World on The Rocks, desenvolvido pela mesma equipa (tendo contado também com a presença da jornalista Cátia Bruno, que depois abandonou o projecto). No entanto, mais do que uma “parte 2”, o objectivo é continuar uma evolução que já estava a acontecer, sempre sem esquecer quem ouve do outro lado: “Nós vamos aprendendo entre todos a melhorar a comunicação, vamos evoluindo nas nossas análises. Este Desordem Mundial é um salto qualitativo. Uma evolução que também quer ir de encontro aos anseios, às exigências e às necessidades dos ouvintes”, explicou Alexandre Guerra.

Sobre a parceria com o PÚBLICO, referiu fazer todo o sentido: “Acabou por ser um encontro de vontades. Porque o PÚBLICO tem na sua matriz originária a política internacional. Nós também queremos juntar-nos a isso, dar o nosso contributo”.

O Desordem Mundial estreia-se a 7 de Junho e vai para o ar semanalmente, às terças-feiras, nas plataformas habituais.